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Новости Белоруссии
Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой
Правительство Белоруссии ввело запрет на ввоз некоторых товаров через границу с Литвой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба республиканского правительства. «Введение запрета на ввоз — ответная мера на принятое Литвой...
14 марта 2024
В Белоруссии задержали сбежавшего от призыва в ВС РФ уроженца Таджикистана
В Белоруссии задержали сбежавшего от призыва на срочную службу в ВС России уроженца Таджикистана. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы столичного главка СК России. «Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска местонахождение одного из...
14 марта 2024
Лукашенко заявил о давлении на Белоруссию деструктивными идеями и ЛГБТ*
Обществу в Белоруссии навязывают деструктивные, разрушительные идеи вседозволенности, потребительства, бездетности, ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ). Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с Синодом Белорусской православной церкви...
14 марта 2024
Белоруссия определила случаи изъятия имущества лиц из недружественных стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, корректирующий вопросы отчуждения имущества лиц из недружественных стран, сообщила 13 марта пресс-служба белорусского лидера на своём сайте. Уточняется, что изменения вносятся в соответствующий пункт ранее принятого указа «О дополнительных...
13 марта 2024
Перешедшая из сборной Белоруссии шахматистка Баделько получила паспорт РФ
Перешедшая из сборной Белоруссии шахматистка Ольга Баделько получила российский паспорт. Об этом сообщил старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский. «Ольга Баделько является сильной, перспективной шахматисткой. Она осенью 2021 года перешла к нам из Белоруссии. Совсем недавно она...
13 марта 2024
Лукашенко снял с должности послов Белоруссии в четырёх странах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности послов республики в четырёх странах мира — Швеции, Финляндии, Германии и Киргизии. Это следует из указа, который он подписал 11 марта. «Освободить Мирончика Дмитрия Леонидовича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики...
12 марта 2024
Лукашенко освободил от должностей послов Белоруссии в нескольких странах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил от должностей послов в Германии, Швеции, Финляндии и Киргизии. Указ президента, подписанный 11 марта, опубликован на национальном правовом интернет-портале. Согласно Конституции республики, Лукашенко освободил от должностей послов...
12 марта 2024
ФИФА и УЕФА согласовали товарищеский матч сборных России и Белоруссии
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовали проведение товарищеского матча сборных России и Белоруссии. Об этом 11 марта сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич. «УЕФА не возражает против нашего...
11 марта 2024
Сборная России по футболу сыграет с командой Белоруссии в июне
Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Белоруссии в июне. Об этом 11 марта сообщил журналистам президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. «Мы договорились о проведении игры со сборной Белоруссии. Матч планируется в июне, на выезде, в Минске», — сказал...
11 марта 2024
В армии Белоруссии началась комплексная проверка боевой готовности
В Вооружённых силах Белоруссии началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей, сообщила 11 марта пресс-служба министерства обороны страны. Проверка носит комплексный характер, сказано в сообщении. «Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и...
11 марта 2024
Названы главные торговые партнёры России в Европе
В 2023 году главными торговыми партнёрами России в Европе стали Белоруссия, Германия и Нидерланды, на долю которых пришлась совокупно почти половина товарооборота. Это следует из данных Федеральной таможенной службы и национальной статистики других государств, которые 10 марта привело «РИА Новости»...
10 марта 2024
Минобороны Белоруссии заявило о подготовке НАТО к войне
В Белоруссии видят все признаки подготовки Запада к войне. Об этом 7 марта сообщил замминистра обороны, начальник главного управления идеологической работы минобороны республики Леонид Касинский. Он уточнил, что страны НАТО стали активно наращивать военный потенциал, в том числе и на границах с...
7 марта 2024
Ликвидированный ФСБ террорист был в розыске из-за оскорбления Лукашенко
Планировавший теракт в Карелии гражданин Белоруссии, ликвидированный сотрудниками ФСБ, находился на родине в розыске из-за того, что оскорблял главу государства Александра Лукашенко, сообщил Telegram-канал Shot. По информации журналистов, это был 49-летний уроженец Витебска. Против него возбудили...
7 марта 2024
В Карелии ликвидировали белоруса, готовившего теракт по заданию Киева
Сотрудники ФСБ ликвидировали в Карелии гражданина Белоруссии, готовившего теракт по заданию Киева. Об этом 7 марта сообщили в ведомстве. «Предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Республики Беларусь, 1974 года...
новость часа
7 марта 2024
Телефонный разговор Путина с Лукашенко длился около часа
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко длился около часа. Об этом 2 марта сообщает БелТА. «Лукашенко и Путин поговорили по телефону. Фундаментально (разговор длился около часа)», — говорится в сообщении. Как ранее передавало ИА Регнум, Путин...
2 марта 2024