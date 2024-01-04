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Найдено 138 материалов
Новости Бенина
США подыскивают в Африке аэродромы для своих беспилотников, пишут СМИ
США хотят разместить свои разведывательные беспилотники в африканских странах с выходом к Атлантическому океану, чтобы помешать распространению в регионе исламистских группировок. Об этом пишет 3 января газета The Wall Street Journal. Вашингтон приступил к «предварительным переговорам», нацеленным...
4 января 2024
МИД поддержал усилия ЭКОВАС для разрешения кризиса в Нигере
Россия поддерживает посредничество Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), направленное на поиск путей выхода из кризиса в Нигере, сообщили 11 августа в МИД России. «Полагаем, что военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой...
11 августа 2023
МИД России заявил о важности недопущения эскалации ситуации в Нигере
Россия поддерживает посреднические усилия африканского сообщества для решение кризиса в Нигере, их можно найти дипломатическим путём. Об этом в ходе брифинга 9 августа сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. «Считаем крайне важным не допускать...
9 августа 2023
Мятежники в Нигере стянули подкрепление к столице, готовясь к интервенции
Мятежники в Нигере, получившие власть в ходе госпереворота, готовятся отражать возможную военную интервенцию и перебросили в столицу республики Ниамей дополнительные силы. Об этом 8 августа сообщил телеканал CNN. «Конвой из примерно 40 пикапов прибыл в ночь на воскресенье вечером, доставив войска...
8 августа 2023
Четыре страны Африки решили отправить в Нигер 25 тысяч военных
Четыре страны Африки решили отправить в Нигер 25 тысяч военных, сообщила 8 августа радиостанция RFI. Ссылаясь на чиновника из Нигерии, радиостанция отмечает, что в Нигер отправят 25 тысяч военных, причём Нигерия будет основным поставщиком контингента. «Она предоставит более половины войск в случае...
8 августа 2023
35 стран Африки подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи
Заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) подали молодые люди из 35 стран Африки. Наибольший интерес проявили молодые люди из Кении, Нигерии, Гамбии, Ганы, Руанды, Бенина и Танзании, сообщили в пресс-службе фестиваля. Заявочная кампания началась 24 июня, она продлится до 4 ноября для...
28 июля 2023
МИД России прокомментировал итоги выборов в Бенине
Прошедшие в Бенине парламентские выборы — важный этап на пути демократического развития страны, говорится в опубликованном 13 января заявлении МИД РФ. Приветствуя успешное завершение выборного процесса, российская сторона подтвердила свой настрой на дальнейшее укрепление многопланового...
13 января 2023
Посольство России: выборы в парламент Бенина прошли спокойно
В спокойной обстановке прошло голосование на выборах в парламент Бенина, и в ходе него не было выявлено попыток дестабилизации ситуации в стране. Об этом 9 января сообщили в посольстве РФ в республике. «Выборы прошли в спокойной обстановке, попыток дестабилизации ситуации зафиксировано не было», —...
9 января 2023
Европа стала самым инфляционным регионом мира в октябре 2022 года
В октябре 2022 года самым инфляционным регионом мира была Европа, где 58% стран столкнулись с ускорением роста цен в годовом выражении. Согласно результатам исследования, проведенного РИА Новости на основе данных статистических служб 193 стран — членов ООН, темпы роста цен ускорились в 24 странах...
4 января 2023
Единственная страна с дефляцией в годовом выражении нашлась в Африке
В сентябре дефляция в годовом выражении была зафиксирована в единственной стране мира — в африканском Бенине. Дефляция составила 1,6%, следует из данных национальных статистических служб 193 стран — членов ООН. По состоянию на середину ноября 155 стран раскрыли данные за сентябрь. Самую низкую...
26 ноября 2022
Китай обнулил тарифы на 98% товаров десяти наименее развитых стран
Китай предоставит нулевой тарифный режим на 98% облагаемых налогом товаров из 10 наименее развитых стран в стремлении содействовать открытости глобальной экономики, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа. Начиная с 1 декабря Китай отменит все тарифы на 98% соответствующего импорта из Афганистана...
11 ноября 2022
Рекордное число иностранных студентов изучает русский язык в ИГН АлтГУ
В 2022 году подготовительное отделение для иностранных обучающихся Института гуманитарных наук (ИГН) Алтайского государственного университета (участник программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты») установило определенный рекорд по количеству принятых на обучение граждан...
21 октября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
В Западной Африке растет угроза со стороны джихадистов
Кампания джихадистов началась на севере Мали десять лет назад, продвинулась к центру страны и оттуда перешла в соседние Нигер и Буркина-Фасо, а сейчас растут опасения, что радикальные исламисты направляются в регион Западной Африки. Об этом 17 августа сообщает агентство France-Presse. После...
17 августа 2022
Макрон отправляется в Африку, чтобы укрепить влияние Франции в регионе
Президент Франции Эммануэль Макрон 25 июля начинает турне по трем западноафриканским странам в рамках своей первой поездки в Африку за время нового президентского срока. Этой поездкой он стремится восстановить отношения Франции с континентом в постколониальный период, сообщает агентство...
25 июля 2022