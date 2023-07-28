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Найдено 186 материалов
Новости Джибути
Посол России посоветовал компаниям присмотреться к туризму в Джибути
Российский бизнес должен обратить внимание на туристический потенциал Джибути и изучить вариант инвестиционной поддержки туризма в этой африканской стране, заявил российский посол в республике Михаил Голованов на саммите Россия — Африка. «Хочется обратить внимание российского бизнеса на...
28 июля 2023
Байден уведомил о готовности США отправить в Судан дополнительные силы
Соединённые Штаты готовы отправить в Судан свои дополнительные силы в случае такой необходимости, говорится в уведомлении, направленном 23 апреля главой Белого дома Джо Байденом лидерам палат Конгресса США. Кроме того, в документе отмечается, что в Джибути остается американский военный контингент...
24 апреля 2023
В Красном море исчезла прогулочная яхта с российским экипажем
Прогулочное судно 30 minutes с тремя российскими гражданами на борту пропало в Красном море. Предположительно, на яхту напали пираты, сообщила 23 апреля жена капитана судна Надежда Расина. Она рассказала, что яхта покинула порт на острове Джизан в Саудовской Аравии в ночь с 17 на 18 апреля. На...
23 апреля 2023
В Красном море пропало прогулочное судно с россиянами
Прогулочное судно «30 minutes» с тремя россиянами пропало в Красном море. Об этом РИА Новости рассказала жена капитана яхты Надежда Расина. По её словам, судно вышло с острова Джизан (Саудовская Аравия) с 17 на 18 апреля. Дальше след теряется, поскольку судно должно было прибыть в Джибути 19 апреля...
23 апреля 2023
Супертанкер с нефтью может взорваться у берегов Йемена
Находящийся у берегов Йемена супертанкер с грузом в виде миллиона баррелей нефти представляет большую опасность, есть риск взрыва или затопления, заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Йемене Дэвид Грессли в интервью Sky News. По данным представителя ООН, супертанкер Safer в любой момент...
25 марта 2023
Замглавы МИД РФ обсудил с дипломатом из Джибути углубление отношений
Замглавы МИД России Михаил Богданов и временный поверенный в делах Джибути в Москве Харби Саид Мусса обсудили углубление диалога и продвижение сотрудничества в различных областях, сообщает 28 декабря российское внешнеполитическое ведомство. В сообщении российского дипведомства говорится, что...
28 декабря 2022
Глава Южной Кореи принял верительные грамоты от послов шести стран
23 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял верительные грамоты от новых послов из стран Африки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента. По их словам, глава государства принял грамоты от послов Лесото, Намибии, Джибути, Мавритании, Малави и Ботсваны...
23 ноября 2022
Эрдоган: Турция солидарна с РФ в вопросе поставок зерна нуждающимся странам
С президентом России Владимиром Путиным в вопросе безвозмездной поставки зерна в нуждающиеся страны солидарен глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 4 ноября турецкий лидер, выступая на выставке MUSIAD EXPO в Стамбуле. По его словам, Путин в ходе телефонного...
4 ноября 2022
Рекордное число иностранных студентов изучает русский язык в ИГН АлтГУ
В 2022 году подготовительное отделение для иностранных обучающихся Института гуманитарных наук (ИГН) Алтайского государственного университета (участник программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты») установило определенный рекорд по количеству принятых на обучение граждан...
21 октября 2022
В Сомали прогремел третий взрыв
В городе Беледуэйне, расположенном в провинции Харан в центральной части Сомали, 3 октября прогремел третий взрыв, общее число погибших возросло до 20 человек. Об этом сообщает портал Somali Guardian. Третьей целью террористов стал полицейский участок, около которого в момент взрыва проходила...
4 октября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
«Каждый ход записан» — Путин о вывозе зерна на Запад
У России есть полные данные о вывозе зерна по стамбульским договорённостям с территории б. УССР. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности. «У нас каждый ход записан. Здесь ошибок никаких нет. Из 87 кораблей, которые вышли из...
9 сентября 2022
Судно ООН с зерном с территории б. УССР достигло Африки
Судно Организации Объединенных Наций Brave Commander, на борту которого находилось 23 тысяч тонн зерна с территории б. УССР, достигло берегов Африки. Об этом сообщает входящая в структуру ООН Всемирная продовольственная программа (WFP). По информации агентства, корабль пришвартовался в порту...
31 августа 2022
Танкер в Красном море превратился в бомбу замедленного действия
Гражданская война в Йемене породила угрозу международному судоходству на одном из самых оживленных торговых маршрутов в мире, предупреждает 24 июня Bloomberg. Уже несколько лет ветхий нефтяной супертанкер «Safer» с 1,1 млн баррелей сырой нефти ржавеет на якорной стоянке у порта Рас-Иса на западном...
24 июня 2022
В Саудовской Аравии начались международные военные учения
В акватории саудовского порта Джидда начались военно-морские учения «Красная волна» с участием иностранных военных контингентов. Об этом 30 мая сообщает официальное информационное агентство WAS. По данным журналистов, учения направлены на отработку сотрудничества между странами, выходящими к...
30 мая 2022