Пресс-релизы
14 марта
«РН-Юганскнефтегаз» открыл новый вахтовый ЖК на Приобском месторождении
«РН-Юганскнефтегаз», крупнейший нефтедобывающий актив НК «Роснефть», ввел в эксплуатацию новый вахтовый жилой комплекс на Приобском месторождении, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В двух корпусах площадью 4 тыс. кв. м могут одновременно проживать до 140 человек. Помещения...
12:47
Заявки на участие в игре «Зарница 2.0» подали из всех регионов страны
23 февраля, в День защитника Отечества, по всей России стартовал первый отборочный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Уже к началу марта заявки на участие в проекте подали учащиеся и наставники из всех 89 регионов страны. Прием заявок продолжается — заполнить анкету можно...
12:42
12 марта
Школьники «Движения первых» посетили научный институт «Роснефти» в Ижевске
Ижевский научный институт компании организовал профориентационное мероприятие для школьников из «Движения первых». В рамках масштабного образовательного проекта «В гостях у ученого» ученики 25-го лицея и 58-й школы Ижевска побывали на научно-образовательной лекции, а также посетили лабораторию...
17:42
7 марта
При поддержке «Роснефти» в Башкирии открылось почти 40 социальных объектов
При поддержке АНК «Башнефть» (входит в состав «Роснефти») в Республике Башкирия в 2023 году было открыто 37 объектов социальной инфраструктуры. Средства на реализацию проектов выделены в рамках соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и НК «Роснефть». Одним из ключевых объектов, открытых в...
14:33
5 марта
Эффект «Славнефть-Красноярскнефтегаза» от инноваций превысил ₽570 млн
«Славнефть-Красноярскнефтегаз» в 2023 году получил экономический эффект в размере более 570 миллионов рублей благодаря реализации программы повышения производственной эффективности. Повышение эффективности производственных объектов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть‑2030». Компания...
18:03
28 февраля
При поддержке «Роснефти» в Тюмени состоялся межрегиональный турнир по дзюдо
При поддержке «РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») в Тюмени состоялся XIV межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти Ф. Ф. Гориновой*. В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из республик Башкортостан и Саха (Якутия)...
17:16
27 февраля
Очистные сооружения «Башнефти» за пять лет переработали 134 млн м³ промышленных стоков
В 2023 году биологические очистные сооружения (БОС) уфимской группы НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») переработали 22,11 млн м³ промышленных стоков. За весь период эксплуатации, с момента запуска объекта в 2018 году, очищено более 134 млн м³ стоков. БОС обслуживают не только...
17:59
22 февраля
Эффект от внедрения инноваций в «Оренбургнефти» составил 1,8 млрд рублей
Компания «Оренбургнефть», ключевой добывающий актив «Роснефти» в Поволжье, по итогам 2023 года получила экономический эффект в размере 1,8 млрд рублей благодаря реализации программы повышения производственной эффективности. Повышение эффективности производственных объектов — один из ключевых...
13:54
20 февраля
«Роснефть» организовала в Нягани семейный фестиваль «Зимние забавы»
Семейный фестиваль «Зимние забавы» прошел в Нягани при поддержке «РН-Няганьнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти»). Праздник состоялся на территории Центра спортивной подготовки и объединил более 300 участников — сотрудников «РН-Няганьнефтегаз» и членов их семей, ветеранов отрасли, молодых...
18:17
При поддержке «Башнефти» в пригороде Уфы открылась новая поликлиника
В пригороде Уфы состоялось открытие современной поликлиники, построенной при поддержке «Башнефти» (входит в состав «Роснефти») в рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан. Новое лечебно-профилактическое учреждение сможет ежедневно принимать 320 жителей и...
18:03
19 февраля
«Башнефть» в 2023 году восполнила запасы нефти и газа на 135%
АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») в 2023 году за счёт успешного проведения геологоразведочных работ прирастила запасы углеводородов 24,4 млн тонн нефтяного эквивалента, коэффициент восполнения добычи запасами составил 135%. Ежегодно «Башнефть» обеспечивает полное восполнение добычи...
13:54
16 февраля
«Оренбургнефть» представила свои достижения на выставке «Россия»
Компания «Оренбургнефть» (ключевое дочернее общество «Роснефти» в Поволжье) познакомила гостей выставки-форума «Россия» со своими производственными и социальными достижениями. Презентация состоялась на стенде региона в рамках недели промышленности Оренбургской области. «Оренбургнефть» является...
17:39
15 февраля
«Самотлорнефтегаз» помог открыть студию живописи в Нижневартовске
При поддержке «Самотлорнефтегаза» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») в Нижневартовске открылась художественная студия обучения современным техникам живописи. С инициативой создания студии-мастерской выступила творческая молодёжь Нижневартовска. В рамках Соглашения о...
18:05
14 февраля
Волонтеры «Роснефти» подарили книги детям из ДНР и Самарской области
Волонтёры самарской группы предприятий НК «Роснефть» присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью», которая приурочена к Году семьи в России и Международному дню дарения книг. Активисты передали порядка 1,5 тысячи новых книг воспитанникам и подопечным детских учреждений и...
18:14
«Оренбургнефть» провела круглый стол с учреждениями образования Приволжья
Компания «Оренбургнефть» (добывающий актив «Роснефти») организовала круглый стол «Наука быть первыми». В мероприятии приняли участие сотрудники предприятия и корпоративного научного института, активисты «Движения первых», а также представители вузов-партнеров и профильных колледжей Приволжского...
17:48
13 февраля
«Удмуртнефть» провела экскурсию для школьников «Движения первых»
«Удмуртнефть» (работает под управлением НК «Роснефть» и китайской нефтехимической корпорации Sinopec) в рамках федерального образовательного проекта «В гостях у учёного» организовала для детей и молодежи «Движения первых» профориентационную экскурсию в геологический музей предприятия. Сотрудники...
17:47
12 февраля
«РН-Юганскнефтегаз» начал строительство высокоэффективной кустовой площадки
«РН-Юганскнефтегаз» (ведущее добывающее предприятие НК «Роснефть») приступило к разбуриванию на Приразломном месторождении укрупненной кустовой площадки, на базе которой будут сгруппированы несколько десятков скважин. Проект площадки, вмещающий до 48 скважин, разработан специалистами...
16:33
9 февраля
Уфимские школьники посетили научный институт «Роснефти»
Научный институт «Роснефти» в Уфе организовал профориентационное мероприятие для школьников, участников российского движения детей и молодежи «Движение первых». В рамках федерального проекта «В гостях у ученого» более 80 уфимских ребят познакомились с современными роботизированными комплексами в...
16:35
«Роснефть» победила в региональном этапе премии «Серебряный лучник»
Проекты Новокуйбышевского НПЗ и Новокуйбышевской нефтехимической компании (предприятия входят в нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс НК «Роснефть») стали лучшими в номинациях регионального этапа национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник Самара-2023»...
16:30
«Роснефть» организовала в Оренбургской области фестиваль ледовых скульптур
При поддержке компании «Оренбургнефть» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») в Оренбургской области проводится фестиваль ледовых скульптур. Фестиваль под названием «Нефть и лёд» проводится в городе Бузулуке уже второй год подряд и привлекает тысячи посетителей из различных регионов России...
16:24