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Новости Боливии
Россия готова оказывать всемерную поддержку Латинской Америке — Патрушев
Россия готова оказывать всемерную поддержку партнёрам в Латинской Америке, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе консультаций по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ...
27 февраля 2024
Захарова рассказала о предстоящих встречах Лаврова в Бразилии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Совета глав МИД «Группы двадцати» в Рио-де-Жанейро намерен провести ряд двусторонних встреч. Об этом 21 февраля в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Встреч немало. Конечно...
21 февраля 2024
Бывшего футболиста сборной Боливии Хауреги застрелили во время матча
Бывший футболист сборной Боливии Серхио Хауреги был убит во время любительского товарищеского матча в Мексике. Об этом сообщает The Sun. 28 января 38-летний Хауреги выступал за команду «Атлетико Сан-Луис Рей», матч проходил в городе Куаутле, штат Морелос. В ходе игры Хауреги отошёл на край поля...
2 февраля 2024
Бывшего футболиста сборной Боливии застрелили во время матча
Бывший футболист сборной Боливии Серхио Хауреги был убит во время любительского товарищеского матча в Мексике. Об этом сообщает The Sun. 28 января 38-летний Хауреги выступал за команду «Атлетико Сан-Луис Рей», матч проходил в городе Куаутле, штат Морелос. В ходе игры Хауреги отошёл на край поля...
2 февраля 2024
Экс-посла США в Боливии Роча арестовали за шпионаж в пользу Кубы
Экс-посол США в Боливии Мануэль Роча арестован по обвинению в шпионаже в пользу правительства Кубы. Об этом 3 декабря сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванные источники. По данным источников, знакомых с ходом расследования, 73-летнего экс-посла арестовали в городе Майами в...
4 декабря 2023
Израилю предрекли разрыв дипотношений сразу с несколькими странами
Негативное отношение к политике Израиля характерно для многих стран Латинской Америки, но Боливия сделала в этом вопросе шаг вперёд, считает Александр Орлов, профессор кафедры дипломатии факультета международных отношений МГИМО, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО...
1 ноября 2023
Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем
Власти Боливии решили разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за его политики в отношении сектора Газа, заявил на пресс-конференции заместитель боливийского министра иностранных дел Фредди Мамани. Замглавы ведомства отметил, что его республика осуждает «агрессивные действия» со стороны...
1 ноября 2023
Моралес призвал объявить Израиль государством-террористом
Правительство Боливии должно вновь разорвать отношения с Израилем, а также осудить «геноцид палестинского народа» и объявить еврейское государство «террористическим», написал в своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) лидер боливийской левой партии «Движение к социализму», экс-президент...
23 октября 2023
В Китае указали на массовое дезертирство в рядах ВСУ — 592-й день СВО
Новый, 592-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением публикации китайского издания South China Morning Post о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с массовым дезертирством из-за огромных потерь и усталости солдат. Как пишет 8 октября аналитик Самид...
8 октября 2023
В Боливии назвали важнейший аспект экономического сотрудничества с Россией
Развитие литиевой отрасли может стать наиболее актуальной темой в отношениях Российской Федерации и Боливии, заявил 3 октября по итогам прошедшей в Москве первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» боливийский депутат Роландо Америко Энрикес Куэльяр. «Самый большой...
3 октября 2023
Боливия передала МИД России ноту о желании вступить в БРИКС
Посольство Боливии в России передало МИД РФ ноту о желании страны вступить в БРИКС, заявила 2 августа глава московского диппредставительства Мария Луиса Рамос Урсагасте. По её словам, Боливия передала ноту о желании вступить в БРИКС всем странам, входящим в объединение. «Потом по решению БРИКС...
2 августа 2023
Власти Боливии официально заявили о желании вступить в БРИКС
Боливия намерена присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС, сообщил 31 июля министр иностранных дел южноамериканской республики Рохелио Майта со ссылкой на президента страны Луиса Арсе. «Мы хотим сообщить, что 12 июня 2023 года президент Арсе официально уведомил о желании Боливии...
1 августа 2023
Война за литий: Россия выигрывает очередной раунд
Новость о том, что дочерняя компания госкорпорации «Росатом» подписала рамочное соглашение о добыче лития в Боливии, облетела все российские СМИ. Речь идет о потенциальном сотрудничестве российской АО «Ураниум Уан Групп» и боливийской Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), в рамках которого...
3 июля 2023
Росатом начнёт добычу лития в Боливии
Госкорпорация «Росатом» начнёт добычу и производство карбоната лития на территории Боливии. Стороны подписали договор в четверг, 29 июня. «Соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества России и Боливии. Для Росатома это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства...
29 июня 2023
Президент Боливии призвал ООН работать над перемирием России и Украины
Организация Объединённых Наций должна активно заниматься вопросом прекращения огня между Россией и Украиной, заявил президент Боливии Луис Арсе 30 мая в ходе выступления на саммите лидеров стран Южной Америки. Кроме того, по его словам, следует заставить Североатлантический альянс отказаться от...
31 мая 2023