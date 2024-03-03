Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 6028 материалов
Новости Пакистана
В Пакистане избрали Шахбаза Шарифа новым премьер-министром
Председатель Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф избран новым премьер-министром страны. Об этом сообщает местный телеканал PTV NEWS. Отмечается, что за Шарифа проголосовали 201 из 336 депутатов нового созыва Национальной ассамблеи (нижняя палата пакистанского парламента). Оппонент Шарифа...
3 марта 2024
Школьники из 78 стран поучаствуют в программе Всемирного фестиваля
С 1 по 7 марта на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) пройдет специальная детская программа «Начнём будущее вместе». Участниками мероприятия станут школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторами мероприятий выступили «Движение первых» и Образовательный центр «Сириус». Председатель правления...
28 февраля 2024
Сторонники отказавшегося осудить СВО лидера выигрывают выборы в Пакистане
8 февраля в Пакистане состоялись всеобщие выборы, на которых граждане избирали депутатов в Национальную ассамблею, а также членов парламента четырех основных провинций, из которых состоит это федеративное государство. Главным итогом выборов будет формирование нового правительства Пакистана — страны...
12 февраля 2024
Взрыв прогремел у штаб-квартиры политической партии в Пакистане
Взрыв произошёл у штаб-квартиры политической партии на юго-западе Пакистана, погибли восемь человек, сообщило 7 февраля агентство Reuters. «По меньшей мере восемь человек погибли возле офиса политической партии в провинции Белуджистан», — говорится в сообщении. Взрыв произошёл в офисе кандидата от...
7 февраля 2024
Взрыв прогремел у штаб-квартиры политической партии в Пакистане
Взрыв произошёл у штаб-квартиры политической партии на юго-западе Пакистана, погибли восемь человек, сообщило 7 февраля агентство Reuters. «По меньшей мере восемь человек погибли возле офиса политической партии в провинции Белуджистан», — говорится в сообщении. Взрыв произошёл в офисе кандидата от...
7 февраля 2024
Экс-премьеру Пакистана вынесли приговор по делу о коррупции
Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции, передаёт 31 января телеканал Geo. Экс-премьера и его жену приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции, связанному с продажей ценностей, хранившихся в государственной...
31 января 2024
Выборы в Пакистане: рука Лондона тянется к исламской ядерной кнопке
8 февраля парламентские выборы пройдут в Пакистане — стране, которая официально является членом «ядерного клуба». Выборы состоятся на фоне затянувшегося политического кризиса, возникшего из-за импичмента премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его последующего ареста по сомнительным обвинениям...
19 января 2024
В Кремле призвали Иран и Пакистан проявить сдержанность и дипломатию
Только сдержанность и дипломатия могут помочь в условиях зашкаливающей напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 19 января журналистам. Рост напряжённости на Ближнем Востоке, конфликт Ирана и Пакистана — отчасти следствие страшнейшего кризиса...
19 января 2024
Россия призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
Россия призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов политико-дипломатическими методами. Об этом 18 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обострение отношений между Ираном и Пакистаном. Отмечается, что Россия с...
18 января 2024
Пакистан привёл армию в «чрезвычайно высокую» боевую готовность
Пакистан поднял свою армию по тревоге на фоне обострения ситуации с Ираном, сообщает 18 января Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя пакистанской службы безопасности. «Вооружённые силы Пакистана приведены в чрезвычайно высокую боевую готовность», — сказал собеседник агентства. Он...
18 января 2024
Пакистан выразил Ирану протест из-за нарушения воздушного пространства
Пакистан выразил протест Ирану в связи с «неспровоцированным нарушением» его воздушного пространства. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра информации, телерадиовещания и по делам парламента Муртаза Соланги, передаёт Radio Pakistan. «Правительство подало протест иранским властям в связи...
18 января 2024
Обострение отношений Ирана и Пакистана: хроника разлада
Врио премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на форум в Давосе и досрочно возвращается в Пакистан на фоне обострения отношений с Ираном. Об этом сообщает 18 января газета The News International. Отмечается, что Какар планировал вернуться поздно вечером 17 января, однако не...
18 января 2024
Премьер Пакистана прервал визит в Давос из-за обострения ситуации с Ираном
Врио премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на форум в Давосе и досрочно возвращается в Пакистан на фоне обострения отношений с Ираном, пишет 18 января газета The News International. «Какар возвращается в Пакистан в четверг, прервав свой визит. Он должен был вернуться 22...
18 января 2024
Иран потребовал от Пакистана объяснений после ракетных атак, пишут СМИ
Иран потребовал от Пакистана объяснений относительно совершённых Исламабадом ракетных ударов по иранской провинции Систан и Бедуджистан. Об этом сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на осведомлённый источник. «Иран требует от пакистанских властей немедленных объяснений по поводу этого инцидента»...
18 января 2024
Авиация Пакистана входила в пространство Ирана для ударов, пишут СМИ
Авиация Пакистана входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов по его территории. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник. «Пакистанская авиация входила в иранское воздушное пространство и успешно вернулась после нанесения ударов по укрытиям», — говорится в сообщении...
18 января 2024