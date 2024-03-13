ХАМАС против Израиля
ХАМАС согласилось на план США о перемирии и возврате заложников
Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенный американцами план прекращения огня в секторе Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник. Предложение Белого дома включает завершение боевых действий и постепенный возврат заложников в свои дома. ХАМАС...
13 марта 2024
В ФБР предупредили о новом уровне террористической угрозы в США
После эскалации конфликта в секторе Газа существенно возросла угроза террористических актов в США, заявил директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в комитете по разведке Сената Конгресса. «С 7 октября 2023 года эта угроза вышла на совершенно иной уровень», — сказал он. Глава ФБР добавил, что настало...
12 марта 2024
Нетаньяху назвал сроки завершения операции ЦАХАЛ в секторе Газа
Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа может завершиться в течение ближайших двух месяцев. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Politico 10 марта. «Мы уничтожили три четверти...
10 марта 2024
Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю из-за действий в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении сектора Газа больше вредит своей стране, настраивая весь мир против Тель-Авива. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC 9 марта. «У него (Биньямина Нетаньяху. — Прим. ред.)...
10 марта 2024
В БАПОР заявили о принуждении сотрудников ложно признать связи с ХАМАС
Сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглись давлению со стороны властей Израиля, вынуждавших их солгать. Об этом со ссылкой на отчёт БАПОР сообщило агентство Reuters. «БАПОР заявило, что некоторые сотрудники, освобождённые в...
9 марта 2024
Канада решила возобновить финансирование БАПОР
Канадские власти возобновят финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), говорится в заявлении министра по вопросам международного развития Канады Ахмеда Хусейна. Об этом сообщило агентство The Associated Press. Ранее Оттава...
9 марта 2024
США, Евросоюз и ОАЭ запустят морской гуманитарный коридор в Газу
Евросоюз, США, Кипр и ОАЭ договорились о запуске морского гуманитарного коридора в сектор Газа, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 8 марта во время визита на остров. «Сегодня мы сталкиваемся в Газе с гуманитарной катастрофой… Главным вызовом является доставка гуманитарной...
8 марта 2024
Байден отдал приказ американским военным построить временный порт в Газе
Президент США Джо Байден отдал приказ Пентагону построить временный порт на побережье сектора Газа в Средиземном море для доставки гуманитарной помощи в этот палестинский анклав. Об этом он объявил 7 марта в ходе своего ежегодного послания американскому Конгрессу. Текст его выступления опубликовали...
8 марта 2024
В ХАМАС заявили о бессмысленности продолжения переговоров по Газе
Палестинское радикальное движение ХАМАС больше не видит смысла продолжать переговоры о прекращении огня в секторе Газа, поскольку многочисленные попытки прийти к соглашению не дали результатов. Об этом в интервью панарабскому спутниковому телеканалу Al Mayadeen заявил член политбюро ХАМАС Усама...
7 марта 2024
Белый дом активизировал призывы к Израилю о прекращении огня в секторе Газа
Администрация президента США Джо Байдена стала активнее призывать Израиль к временному прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Hill. Кроме того, американское руководство начало чаще требовать от израильских властей увеличить объёмы гуманитарной помощи для населения...
5 марта 2024
Египет и Катар призвали ХАМАС предоставить список заложников
Власти Египта и Катара призывают радикальное движение ХАМАС предоставить список заложников, которых на первой стадии организация может освободить в рамках поэтапного договора о прекращении огня в секторе Газа, сообщила газета Guardian со ссылкой на неназванных американских чиновников. Один из...
новость часа
5 марта 2024
Глава МИД Палестины назвал важным сигналом встречу фракций в Москве
Состоявшаяся на прошлой неделе встреча палестинских фракций в Москве является важным сигналом и отражает серьёзность намерения России разрешить их разногласия. Об этом 4 марта заявил в Анталье министр иностранных дел Палестины Рияд Аль-Малики. Как отметил в беседе с «РИА Новости» глава...
4 марта 2024
В Великобритании регистрируется всё больше случаев антисемитизма
Многие евреи в Британии на пороге принятия решения о выезде из страны по причине всплеска антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщило издание The Independent. По информации еврейской благотворительной организации «Фонд общественной безопасности» (CST), в 2023 году были...
3 марта 2024
ХАМАС отклонило формулу США по обмену заложников с Израилем
Палестинское радикальное движение ХАМАС не одобрило ранее предложенную США формулу обмена с Израилем заложников на заключённых. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на израильского чиновника и человека, знакомого с деталями переговоров. «ХАМАС отказалось соглашаться на условия...
3 марта 2024
В секторе Газа сообщили о десятках погибших и раненых после удара Израиля
При ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по кольцевой развязке Дауд десятки человек погибли и ранены. Об этом сообщило министерство здравоохранения Газы. «Оккупационные силы совершили ужасающую резню у кольцевой развязки Дауд, десятки погибли и ранены», — сказано в заявлении ведомства. Как...
новость часа
3 марта 2024
Багдасаров оценил риски ухудшения отношений Израиля и России
Заявляя о возможном ужесточении позиции Израиля по отношению к России, представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман пытается оказать давление на общественное мнение. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 марта заявил российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего...
3 марта 2024
СМИ: ХАМАС в ближайшие часы ответит на предложение об обмене заложников
Палестинское движение ХАМАС в ближайшие часы ответит на предложенную посредниками сделку по обмену заключёнными с Израилем. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya. Отмечается, что делегация ХАМАС проведёт в Египте встречу с посредниками для подготовки списка заложников, которые могут быть...
3 марта 2024
В Израиле прогнозируют ужесточение отношений с Россией
Позиция Израиля к России ужесточится, а отношения между Тель-Авивом и Москвой станут более агрессивными. Такое мнение высказал изданию Business Insider представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман. По словам Вайтмана, обострение отношений могут усугубить переговоры в Москве...
новость часа
3 марта 2024
Россия будет участвовать в урегулировании палестино-израильского конфликта
Россия и дальше готова вносить вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом заявили в российском МИД. Российская сторона выражает надежду, что заданный импульс процессу межпалестинского примирения получит развитие, добавили в ведомстве. «Российская сторона готова и далее вносить...
1 марта 2024
Макрон заявил, что осуждает расстрел мирных жителей в секторе Газа
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что самым решительным образом осуждает расстрел мирного населения в секторе Газа. Об этом он написал в соцсети Х. «Глубокое возмущение вызывают кадры, поступающие из Газы, где гражданские лица подвергаются нападениям израильских солдат. Я выражаю своё...
1 марта 2024