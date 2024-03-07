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Найдено 97 материалов
Новости Кабо-Верде
В Мурманскую область вернулись осужденные в Кабо-Верде российские моряки
Моряки из Мурманской области, осужденные в Кабо-Верде за контрабанду кокаина, вернулись домой спустя пять лет, сообщил 6 марта депутат Госдумы Алексей Веллер в своём Telegram-канале. «Хорошая новость на днях пришла из Мурманска. Мурманские моряки, задержанные в 2019 году и осужденные в республике...
новость часа
7 марта 2024
Зеленский спровоцировал конфликт властей Кабо-Верде
Президента Кабо-Верде Жозе Марию Невишу неприятно удивила состоявшаяся 10 декабря встреча премьер-министра страны Жозе Улисиша Коррейа-и-Силвы и лидера украинского режима Владимира Зеленского. Отмечается, что в результате этих переговоров разразился национальный внутриполитический кризис. «Я был...
новость часа
12 декабря 2023
На Украине возмутились зарубежными турами Зеленского на фоне конфликта
Украинское руководство вместо поиска решений проблем внутри страны занято посещением других государств, отреагировал на визит Владимира Зеленского в Аргентину бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин. «Вместо того, чтобы заниматься страной, Зеленский поехал в такой зарубежный тур...
10 декабря 2023
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Эрмина»
В Атлантическом океане из усилившейся тропической депрессии сформировался шторм, которому было присвоено имя «Эрмина». Об этом 22 сентября сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США. В настоящее время «Эрмина» находится примерно в 470 километрах к северо-востоку от островов...
24 сентября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
Как ураганы заряжаются энергией Земли
Загадка Лоренцо. Вместо введения 25 сентября 2019 года, на третий день после своего рождения у острова Зеленого Мыса, тропический циклон Лоренцо, двигаясь, как и все его предшественники, на запад, приобрел силу урагана (Рис. 1). Вскоре его энергия стала убывать, глаз исчез. Данные, поступавшие...
15 августа 2022
Немецкие пенсионеры бегут от огромных счетов за отопление в жаркие страны
Немецкие пенсионеры уедут на зиму в тёплые страны, чтобы не платить огромные деньги за отопление. Об этом сообщает издание Bild. Экономия на отоплении стала новым драйвером роста туристического рынка в Германии. Крупные туроператоры этой страны назвали популярные направления у немецких пенсионеров...
7 августа 2022
Посол США в ООН заявила, что едет в Африку не соперничать с Россией и КНР
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд перед визитом в Африку заявила, что сосредоточится не на соперничестве с Китаем и Россией за африканский континент, а на том, как Соединенные Штаты могут помочь Уганде, Гане и Кабо-Верде справиться с продовольственным кризисом, передает 4...
4 августа 2022
Власти Кабо-Верде выделят $85 млн на смягчение последствий инфляции
Правительство Кабо-Верде выделит в 2022 году 8,9 млрд эскудо (около $85 млн) на меры по смягчению последствий роста цен на продовольствие и топливо в стране, заявил премьер-министр республики Хосе Улиссес Коррейя-э-Сильва 20 июня на пресс-конференции. Речь идет о предоставлении субсидий, снижении...
21 июня 2022
«По ходу пьесы разберётся» — сети о новом назначении Поклонской
Указ президента России Владимира Путина об освобождении Натальи Поклонской от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде и назначении её на должность заместителя главы Россотрудничества стал поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё...
3 февраля 2022
Поклонская рассказала о своей работе в Росструдничестве
Назначение президентом РФ на должность заместителя руководителя Россотрудничества является возможностью работать для людей и страны, отметила замглавы ведомства, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»). «Права и свобода людей, мир и безопасность — это то, что я всегда отстаивала и...
3 февраля 2022
Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем главы Россотрудничества
Заместителем главы Россотрудничества назначена Наталья Поклонская. Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал 2 февраля президент РФ Владимир Путин. Также президент подписал указ, освобождающий Поклонскую от обязанностей чрезвычайного и полномочного...
2 февраля 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
В МИД РФ подтвердили, что Поклонская не будет послом в Кабо-Верде
О том, что Наталья Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо-Верде, сообщают 19 января «Вести FM». Уточняется, что решение бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской подтвердили в МИД РФ. При этом отмечалось, что её решение вызвано личными мотивами. Как сообщало ИА REGNUM, ранее...
19 января 2022
Песков ответил на вопрос о новой кандидатуре на пост посла РФ в Кабо-Верде
Кандидатуры на пост посла России в Кабо-Верде вместо Натальи Поклонской пока не согласовывались, заявил 19 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались, а почему — речь же идёт о личных обстоятельствах», — сказал...
19 января 2022