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Найдено 35 материалов
Новости Кирибати
Путин освободил Людмилу Воробьёву от должности посла РФ в Индонезии
Президент России Владимир Путин освободил Людмилу Воробьёву от должности посла РФ в Индонезии и по совместительству в Папуа — Новой Гвинее, Кирибати и Восточном Тиморе. Указ главы государства опубликован 1 марта на официальном портале правовой информации. «Освободить Воробьёву Людмилу Георгиевну от...
1 марта 2024
Главы МИД Южной Кореи и стран Тихого океана провели встречу в Сеуле
В южнокорейском городе Пусан состоялась встреча высокопоставленных дипломатов Южной Кореи и четырнадцати Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что участники встречи обсудили пути укрепления...
26 октября 2022
Австралию призвали нарастить усилия по климату
14 сентября бывший президент Кирибати Аноте Тонг и бывший президент Палау Томас Ременгесау-младший рассказали в Канберре о политике нового правительства Австралии в области изменения климата в рамках своего визита в австралийскую столицу на специальное совещание. Об этом написала газета The...
14 сентября 2022
Премьер Тувалу обещал Тайваню остаться его «надежным союзником»
Премьер-министр тихоокеанского островного государства Тувалу Каусеа Натано во время поездки на Тайвань пообещал «твердо стоять» на страже прочных связей двух стран, чем вызвал благодарность Тайваня в период растущего соперничества, когда Китай расширяет свое влияние в регионе, как передает...
5 сентября 2022
США и Великобритания создали альянс с Австралией, Новой Зеландией и Японией
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании в Тихоокеанском регионе альянса Partners in the Blue Pacific (PBP), направленного на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня...
25 июня 2022
Австралия решила помочь Кирибати в борьбе с засухой
— заявила она. По словам Вонг, австралийские власти готовы помочь доставить установки для очистки воды, а также обеспечить местных жителей чистой питьевой водой. В первую очередь, вода пойдет на нужды учеников начальных школ. Отметим, 13 июня правительство Кирибати ввело режим чрезвычайного...
16 июня 2022
Китай собрался заключить с Кирибати соглашение о сотрудничестве — FT
— заявил источник. В то же время в МИД Кирибати опровергли эти данные. В ведомстве отметили, что подобные вопросы ни с одним государством не обсуждаются. Тем не менее американский Госдеп с тревогой следит за развитием ситуации. В Госдепартаменте предполагают, что Китай ведет переговоры с Вануату и...
21 мая 2022
Пять стран Микронезии отложили выход из Форума тихоокеанских островов
Микронезийские государства приостановили свои действия по выходу из Форума тихоокеанских островов (ФТО) до июня 2022 года, чтобы дать этой организации возможность урегулировать споры, возникшие год назад. Об этом в субботу сообщает радиостанция RNZ со ссылкой на совместное заявление лидеров пяти...
12 февраля 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
Южная Корея и Тихоокеанские островные страны обсудили пути сотрудничества
Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён принял участие в четвертой встрече представителей Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран, состоявшейся 16 ноября в онлайн-формате. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства. Во встрече, которая проводится раз в три...
16 ноября 2021
Южная Корея и Тихоокеанские островные страны обсудят вопросы сотрудничества
16 ноября в формате видеоконференции пройдёт встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Во встрече, которая проводится раз в три года, примут участие...
12 ноября 2021
Япония передаст Ирану 2,9 млн доз вакцин против COVID-19
13 июля министр иностранных дел Японии объявил о решении своей страны пожертвовать 2 900 000 доз вакцины «АстраЗенека» японского производства Исламской Республике Иран в рамках программы Всемирной организации здравоохранения под названием COVAX. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News...
14 июля 2021
Европейский союз добрался с климатической повесткой до Полинезии
В Тихоокеанском центре по изменению климата в столице Самоа г. Апиа стартовал пятилетний проект под названием ClimSA стоимостью €9 млн, направленный на увеличение объёмов производства и на применение научно обоснованной информации лицами, принимающими решения. Этот проект предусматривает...
9 июля 2021
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в СНГ
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории СНГ стабилизируется. Об этом заявили 24 февраля в Роспотребнадзоре по итогам заседания координационного совета по проблемам санитарной охраны стран СНГ, прошедшего в режиме видеоконференции. Следите за развитием событий в трансляции...
24 февраля 2021
Пять стран Микронезии выходят из Форума тихоокеанских островов
Пять микронезийских государств объявили о выходе из Форума тихоокеанских островов (ФТО) после назначения бывшего премьер-министра Островов Кука Генри Пуна новым генеральным секретарём этой межправительственной организации. Об этом со ссылкой на совместное заявление лидеров пяти стран 9 февраля...
9 февраля 2021