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Найдено 2165 материалов
Новости Новой Зеландии
СК объявил в розыск около 700 воюющих на стороне ВСУ наёмников
Следственный комитет России объявил в розыск около 700 воюющих на стороне украинской армии наёмников. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что ранее председатель СК Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке, в ходе которого обсуждали расследование и результаты...
7 марта 2024
Новая Зеландия ввела очередные санкции против России
Правительство Новой Зеландии ввело очередные санкции против России из-за конфликта на Украине. Об этом 29 февраля сообщается на сайте министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии. Согласно последним обновлениям санкционного списка, Новая Зеландия ввела рестрикции против 45 физических и 16...
29 февраля 2024
Медик из Новой Зеландии сообщила о тяжёлой ситуации с ранеными бойцами ВСУ
Приехавшая из Новой Зеландии служить по контракту в рядах Вооружённых сил Украины медик из-за ситуации с ранеными бойцами ВСУ вынуждена иногда молиться об их смерти, так как не может облегчить их страдания. Об этом она сообщила на условиях анонимности новозеландскому радио RNZ. По её словам...
новость часа
26 февраля 2024
Новая Зеландия пообещала Украине новую помощь на сумму более $16 млн
Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Его заявление 22 февраля опубликовали на сайте правительства страны. Он отметил, что новый пакет помощи Киеву на сумму 25,9 млн новозеландских долларов [$16 млн] увеличит общий объём помощи Новой Зеландии...
22 февраля 2024
США и союзники 3 февраля нанесли удары по 36 целям в Йемене
В течение субботы, 3 февраля, США вместе с союзниками нанесли удары по 36 целям в 13 точках на территории Йемена. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Пентагона. «Сегодня по указанию правительств военные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании...
4 февраля 2024
В Новой Зеландии впервые за 100 лет в дикой природе вылупились птенцы киви
Птенцы киви впервые за последние сто лет вылупились в дикой природе неподалеку от Веллингтона, столицы Новой Зеландии. Об этом 30 ноября сообщила газета The Guardian. «Пушистый и нелетающий киви — одна из самых уязвимых птиц Новой Зеландии, и защитники природы полагают, что этот вид отсутствовал в...
1 декабря 2023
Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО
Россия не получила место в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2024 год. Согласно результатам голосования на 28-й Конференции государств — участников организации в Гааге, Россия получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66. Всего в исполнительный совет...
29 ноября 2023
В России могут исчезнуть недорогие марки испанских и итальянских вин
В России, в том числе на фоне повышения ввозных пошлин, скоро не останется вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объёмом 0,75 литра из Испании, Италии и Франции, замену ему составят бренды из Чили, ЮАР, Аргентины. Об этом сообщило «РИА Новости», ссылаясь на представителей одной из виноторговых...
13 октября 2023
Создана самая точная карта затонувшего седьмого континента Зеландия
Новозеландские учёные-геологи создали самую точную карту затонувшего континента Зеландия и объяснили его резкое погружение под воду, говорится в материале «РИА Новости». «Зеландия — это не морские острова, а целый материк площадью пять миллионов квадратных километров», — выяснили учёные. По их...
7 октября 2023
В новозеландском Окленде мужчина устроил стрельбу, погибли два человека
В результате стрельбы в центральном деловом районе Окленда Новой Зеландии погибли два человека, ещё шестеро были ранены, сообщила 20 июля газета Otago Daily Times со ссылкой на полицию и службу скорой помощи. Известно, что 24-летний мужчина устроил стрельбу в ремонтируемом помещении около 22:20 мск...
20 июля 2023
Лавров заявил о стремлении Японии и Южной Кореи получить ядерное оружие
Япония и Южная Корея подают сигналы о том, что хотели бы иметь собственное ядерное оружие или разместить у себя американское, что является опасной тенденцией. Об этом 13 июля заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что сейчас НАТО продвигает тезис о том, что...
13 июля 2023
Лавров обсудил с Ван И политику НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И политику Североатлантического альянса (НАТО) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Встреча состоялась 13 июля в столице Индонезии Джакарте. «Япония и Корея, кстати говоря, уже дают сигналы о том, что они не прочь у себя...
13 июля 2023
Захарова прокомментировала планы НАТО открыть офис в Японии
Планы Североатлантического альянса открыть свой офис в столице Японии свидетельствуют о намерении продолжить милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и усилить блоковое противостояние. Об этом 10 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова...
10 мая 2023
Карла III призвали возместить ущерб от британской колонизации
Королю Великобритании Карлу III предложили принести извинения за последствия колонизации, сообщила газета Guardian. Обращение британскому монарху направили лидеры стран Содружества наций. Британскому монарху поступило письмо от лидеров коренных народов Содружества наций. Под письмом поставили...
4 мая 2023
Премьер-министр Новой Зеландии обсудил с Зеленским увеличение помощи Киеву
Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс провёл телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили вопрос об увеличении помощи Киеву. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба главы новозеландского правительства. Отмечается, что власти Новой Зеландии и...
2 мая 2023