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Найдено 2777 материалов
Новости Кубы
Россия готова оказывать всемерную поддержку Латинской Америке — Патрушев
Россия готова оказывать всемерную поддержку партнёрам в Латинской Америке, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе консультаций по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ...
27 февраля 2024
Патрушев и Рауль Кастро обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Гаване с лидером Кубинской революции Раулем Кастро. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе Совбеза РФ. «Обсуждены различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности. Николай Патрушев заверил Рауля Кастро, что...
27 февраля 2024
Патрушев встретился с президентом Кубы Диас-Канелем
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провёл переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Совбеза России. «В Гаване секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева принял президент Республики Куба Мигель Диас-Канель...
27 февраля 2024
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с президентом Кубы
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, сообщила в понедельник, 19 февраля, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Сергея Лаврова принимает президент Кубы (Мигель Диас-Канель. — Прим...
20 февраля 2024
Лавров сравнил число погибших гражданских в секторе Газа и на Украине
Число жертв среди гражданского населения в секторе Газа с момента начала военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) превысило количество погибших за период после госпереворота на Украине в 2014 году, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. «За пять месяцев без малого...
19 февраля 2024
Байден раскритиковал республиканцев за импичмент главе МВБ Майоркасу
Президент США Джо Байден отреагировал на принятую резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, обвинив республиканцев в палате представителей страны в «мелочных политических играх». «История не будет благосклонно относиться к республиканцам палаты представителей за...
14 февраля 2024
В Норвегии не разрешили посадку российского самолёта из-за ЧП на борту
Пассажиру авиарейса компании Nordwind Airlines стало плохо во время полёта. В экстренной ситуации российскому экипажу не разрешили посадку в аэропорту Норвегии, рассказали пассажиры ИА Регнум. Борт вылетел из Москвы до кубинского Варадеро 18 декабря в 11:25. Одному из мужчин после нескольких часов...
19 декабря 2023
Всемирный банк назвал страны с наибольшей задолженностью перед Россией
В 2022 году общая задолженность иностранных государств перед Россией достигла примерно 28,9 млрд долларов. Об этом говорится в новом ежегодном отчёте Всемирного банка (ВБ). По сравнению с годом ранее рост составил 8,7% (2,3 млрд долларов). На конец прошлого года непогашенная задолженность перед...
15 декабря 2023
Платёжная система «Мир» запустила приём карт на Кубе
Платёжная система «Мир» запустила приём карт на Кубе, теперь российские туристы могут расплатиться ими в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях страны, сообщила 5 декабря пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК). «Платежная система «Мир» запустила приём...
5 декабря 2023
Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита скончалась в США в возрасте 90 лет
Младшая сестра кубинского государственного и политического деятеля Фиделя Кастро Хуанита Кастро ушла из жизни в возрасте 90 лет. Об этом её представитель Мария Антониетта Коллинс написала 4 декабря в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)...
5 декабря 2023
Экс-посла США в Боливии Роча арестовали за шпионаж в пользу Кубы
Экс-посол США в Боливии Мануэль Роча арестован по обвинению в шпионаже в пользу правительства Кубы. Об этом 3 декабря сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванные источники. По данным источников, знакомых с ходом расследования, 73-летнего экс-посла арестовали в городе Майами в...
4 декабря 2023
На Кубе начала работать оплата товаров и услуг картами «Мир»
Некоторые магазины и отели в Гаване, а также на курорте Варадеро на Кубе стали принимать для оплаты товаров и услуг банковские карты российской платежной системы «Мир». В случае оплаты в долларах с рублевой карты используется курс банка, который её выпустил. Ранее министр туризма Кубы Хуан Карлос...
30 ноября 2023
Сборная России по футболу поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу поднялась на одну позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и сейчас находится на 38-м месте. Обновлённую версия рейтинга опубликовали на официальном сайте ФИФА. В ноябре российская национальная команда сыграла товарищеский матч со сборной Кубы, разгромив...
30 ноября 2023
Сборная России по футболу разгромила команду Кубы со счётом 8:0
Сборная России по футболу 20 ноября в товарищеском матче обыграла команду Кубы со счётом 8:0. Игра прошла в Волгограде. Как сообщало ИА Регнум ранее, сборная России вышла на матч в следующем составе: вратарь Матвей Сафонов, защитники Александр Сильянов, Александр Солдатенков, Максим Осипенко...
20 ноября 2023
Сборная России по футболу объявила состав на матч против Кубы
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с составом на товарищеский матч с Кубой. Об этом 20 ноября сообщается в Telegram-канале национальной команды. На поле с первых минут выйдут вратарь Матвей Сафонов («Краснодар»), защитники Александр Сильянов...
20 ноября 2023