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Найдено 7123 материала
Новости Саудовской Аравии
Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл Гран-при Саудовской Аравии
Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу во втором в текущем сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии. Об этом в субботу, 9 марта, сообщили на официальном сайте чемпионата. Второе место занял его партнёр по команде и мексиканский пилот Серхио...
10 марта 2024
Джошуа жёстко нокаутировал экс-чемпиона UFC Нганну в Эр-Рияде
Британский боксёр Энтони Джошуа победил нокаутом экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом дивизионе Фрэнсиса Нганну из Камеруна на турнире Knockout Chaos в Эр-Рияде. Британец отправил своего оппонента в нокдаун уже в первом раунде и вновь сделал это в начале второго. Нганну...
9 марта 2024
Сбежавшего из РПЛ легионера Нормана наказали в саудовской лиге за плевок
Норвежский полузащитник саудовского футбольного клуба «Аль-Раед» Матиас Норманн, ранее покинувший Россию, во время матча плюнул в соперника, за что его дисквалифицировали на шесть матчей чемпионата страны. Об этом 7 марта сообщило издание Nettavisen. Игра состоялась 29 февраля. Норманн плюнул в...
7 марта 2024
МИД сообщил о встрече «ядерной пятёрки» в Эр-Рияде
В Саудовской Аравии 29 февраля состоялась встреча «ядерной пятёрки», сообщили 4 марта в Министерстве иностранных дел России. «В рамках выполнения Россией функций координатора в «ядерной пятёрке» 29 февраля в Эр-Рияде состоялась очередная рабочая встреча в формате пяти государств, обладающих ядерным...
4 марта 2024
Саудовская Аравия решила продлить добровольное сокращение нефтедобычи
Саудовская Аравия приняла решение о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи нефти на второй квартал 2024 года, сообщило 3 марта Саудовское агентство печати, ссылаясь на источник в минэнерго королевства. В сообщении отмечается, что такое решение Эр-Рияд принял по согласованию с...
3 марта 2024
СМИ: ХАМАС в ближайшие часы ответит на предложение об обмене заложников
Палестинское движение ХАМАС в ближайшие часы ответит на предложенную посредниками сделку по обмену заключёнными с Израилем. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya. Отмечается, что делегация ХАМАС проведёт в Египте встречу с посредниками для подготовки списка заложников, которые могут быть...
3 марта 2024
Экс-член совета МВФ оценил опасность конфискации российских активов
Конфискация суверенных российских активов в пользу Украины, о которой задумывается Запад, создаст опасный прецедент и навредит всей мировой экономике. Такое мнение выразил бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской...
29 февраля 2024
Экс-член совета МВФ заявил о сокращении мировой торговли из-за санкций США
США чрезмерно пользуются механизмом санкций, из-за чего сокращается мировая торговля и изменяется структура глобальной экономики. Об этом заявил бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари. «Меньше...
29 февраля 2024
Компенсационный визит. Зачем Зеленского принимал саудовский наследный принц
Наследный принц Королевства Саудовской Аравии (КСА) Мухаммад бин Салман во вторник в Эр-Рияде принял главу киевского режима Владимира Зеленского. Саудовское агентство печати сообщает, что в ходе переговоров были рассмотрены некоторые аспекты саудовско-украинских отношений, но главной темой стал ход...
28 февраля 2024
Эксперт назвал главную цель визита Зеленского в Саудовскую Аравию
Практические результаты визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, скорее всего, будут засекречены. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 27 февраля высказал доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий...
28 февраля 2024
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить «формулу мира»
Глава киевского режима Владимир Зеленский 27 февраля прибыл в Саудовскую Аравию и сообщил, что проведёт переговоры с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом аль-Саудом, передаёт украинское издание «Страна. ua». По словам Зеленского, он хочет обсудить ранее предложенную им так называемую «формулу...
27 февраля 2024
Володин прибыл с делегацией в Саудовскую Аравию
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Это первый визит уровня председателя Госдумы в Королевство. Вместе с Володиным в страну прилетела делегация депутатов Госдумы. Помимо Володина, в...
26 февраля 2024
Россиянин Немков одержал победу в дебютном бою в тяжёлом весе
Российский боец смешанного стиля Вадим Немков в дебютном поединке в тяжёлой весовой категории одержал победу над бразильцем Бруно Каппелоццу. Бой прошёл 24 февраля в рамках совместного турнира Bellator и PFL в Эр-Рияде на стадионе Kingdom Arena, сообщили на официальном сайте Bellator. Немков одолел...
25 февраля 2024
Саудовская Аравия призвала не допустить операции ЦАХАЛ на юге сектора Газа
Саудовская Аравия призывает к созыву Совета Безопасности ООН, опасаясь, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнёт военную операцию в городе Рафахе, расположенном на юге сектора Газа возле границы с Египтом, сообщило 10 февраля издание Arab, ссылаясь на МИД королевства. Ведомство отреагировало на...
10 февраля 2024
Роналду после поражения подтёрся шарфом соперника и кинул его фанатам
Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду резко отреагировал на поведение болельщиков «Аль-Хиляля». Об этом сообщило издание Daily Mail. В ходе товарищеского матча фанаты «Аль-Хиляля» провоцировали португальца, скандируя имя Лионеля Месси. Направляясь после игры в подтрибунное...
9 февраля 2024