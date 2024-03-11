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Новости Казахстана
За пределами России будут работать 295 участков для голосования
Около 300 участков для голосования будут работать за пределами страны в период проведения выборов президента России. Об этом член Центризбиркома Павел Андреев сообщил 11 марта на заседании комиссии. «За пределами территории Российской Федерации образовано 295 избирательных участков в 144...
11 марта 2024
Казахстан подтвердил гражданство двух готовивших в Москве теракт боевиков
Двое ликвидированных в России мужчин, готовивших теракт в Москве, — граждане Казахстана, сообщили 9 марта в пресс-службе казахстанского Комитета нацбезопасности. Комитет прокомментировал публикацию в СМИ информации о ликвидации российскими силовиками двух граждан Казахстана при попытке организации...
9 марта 2024
Рыбакина снялась с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Четвёртая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира женской теннисной ассоциации (WTA) категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в США из-за проблем со здоровьем. Её 9 марта процитировала пресс-служба турнира в соцсети Х. «С большой грустью вынуждена сообщить, что не смогу...
9 марта 2024
Новости о планах Астаны продать ВСУ российскую технику нашли объяснение
Стремление многих стран, включая формально дружественные России, получить выгоду от её конфликта с Западом закономерно и неизбежно. Казахстан в этом смысле — далеко не единственный пример. Однако выход в публичную плоскость данных о попытках киевского режима договориться с казахстанскими компаниями...
8 марта 2024
Казахстан опроверг данные о поставках ВСУ продукции российского ВПК
Астана не ведёт переговоры с Киевом о закупке продукции российскогой оборонной промышленности для того, чтобы потом передать их украинской армии, заявило министерство обороны Казахстана в комментарии, опубликованном 7 марта в Telegram-канале ведомства. «Распространяемая в СМИ и социальных сетях...
7 марта 2024
Источник: Киев хочет закупить у Казахстана продукцию ВПК РФ для нужд ВСУ
«Укрспецэкспорт» ведёт переговоры с Казахстаном о закупках продукции российской оборонной промышленности для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 7 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Собеседник агентства добавил, что Киеву могут передать через компании, зарегистрированные в...
7 марта 2024
Путин, Трамп и восемь Байденов оказались среди жителей Казахстана
В Казахстане обнаружили жителей с именами Путин, Байден и Трамп, следует из мониторингового проекта ranking. kz. «Политические личности традиционно вдохновляют родителей на имена. Так, в республике проживают один Путин, один Трамп и восемь Байденов и 12 Касым-Жомартов [тезок президента Казахстана]»...
7 марта 2024
К югу от Алма-Аты произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали к югу от Алма-Аты, сообщили 4 марта в МЧС Казахстана. «Предварительно в 11:22 произошло землетрясение в Алма-Ате», — говорится в сообщении. Эпицентр землетрясения располагался в 31 км от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Жители города...
4 марта 2024
К югу от Алма-Аты произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали к югу от Алма-Аты, сообщили 4 марта в МЧС Казахстана. «Предварительно в 11:22 произошло землетрясение в Алма-Ате», — говорится в сообщении. Эпицентр землетрясения располагался в 31 км от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Жители города...
4 марта 2024
Токаев отметил программный характер послания Путина Федеральному собранию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с президентом России Владимиром Путиным отметил содержательный, программный характер послания российского лидера Федеральному собранию. Об этом сообщает 2 марта пресс-служба Кремля. Руководители России и Казахстана провели телефонный разговор, в...
2 марта 2024
Путин и Токаев обсудили торгово-экономические и энергетические проекты
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, сообщила 2 марта пресс-служба Кремля. Стороны обсудили реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической сферах. «В продолжение обмена мнениями...
2 марта 2024
Подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье задержали в Казахстане
Казахстанские правоохранители задержали на юге страны гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве трёх человек в России. Об этом сообщили 29 февраля в пресс-службе МВД Казахстана. Мужчина задержан в Туркестанской области на пункте пропуска «Жибек-Жолы», он пытался пересечь границу, уточнили в...
29 февраля 2024
Подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье задержали в Казахстане
Казахстанские правоохранители задержали на юге страны гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве трёх человек в России. Об этом сообщили 29 февраля в пресс-службе МВД Казахстана. Мужчина задержан в Туркестанской области на пункте пропуска «Жибек-Жолы», он пытался пересечь границу, уточнили в...
29 февраля 2024
Школьники из 78 стран поучаствуют в программе Всемирного фестиваля
С 1 по 7 марта на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) пройдет специальная детская программа «Начнём будущее вместе». Участниками мероприятия станут школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторами мероприятий выступили «Движение первых» и Образовательный центр «Сириус». Председатель правления...
28 февраля 2024
Названы последствия остановки операций казахстанским банком
Казахстанский банк «Фридом Финанс» прекратил операции с картами платежной системы «Мир» из-за давления со стороны Запада, который стремится нанести России как можно больший ущерб. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 28 февраля высказал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий...
28 февраля 2024