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Найден 8321 материал
Новости Южной Осетии
ФСБ уведомила троих депутатов из Южной Осетии о лишении гражданства РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) потребовала лишить гражданства России троих депутатов парламента Южной Осетии, их заподозрили в создании угрозы национальной безопасности стран, пишет 12 марта газета «Ведомости». В частности, парламентарии из фракции «За справедливость» Гарри Мулдаров, Давид...
12 марта 2024
Школьники из 78 стран поучаствуют в программе Всемирного фестиваля
С 1 по 7 марта на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) пройдет специальная детская программа «Начнём будущее вместе». Участниками мероприятия станут школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторами мероприятий выступили «Движение первых» и Образовательный центр «Сириус». Председатель правления...
28 февраля 2024
Кандидат в премьеры Грузии заявил о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию
Задачу по «возвращению» территорий Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии мирным путём обозначил в своей предвыборной правительственной программе кандидат в премьер-министры страны Ираклий Кобахидзе. Программа под названием «Для строительства европейского государства» поступила в грузинский...
новость часа
3 февраля 2024
В Пхеньяне снесли памятник, символизирующий перемирие КНДР и Южной Кореи
В Пхеньяне, столице Корейской Народно-Демократической Республики, снесли памятник «Арка Воссоединения», символизирующий перемирие с Южной Кореей. Об этом во вторник, 23 января, сообщило агентство Reuters. Агентство напомнило, что информация о намерении снести памятник появилась после речи Ким Чен...
24 января 2024
Пашинян поддерживает территориальную целостность Грузии
Армения поддерживает территориальную целостность Грузии. Об этом 24 ноября заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Армянский политик акцентировал, что не раз публично заявлял, что «полноценно и однозначно поддерживает единство, независимость и демократию Грузии». Таким образом Пашинян ответил...
новость часа
24 ноября 2023
МИД призвал работать с Тбилиси после убийства грузина в Южной Осетии
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин призвал к более энергичной работе с Тбилиси для недопущения новых обострений на границе Грузии и Южной Осетии. Такое заявление он сделал после встречи с сопредседателями Международных женевских дискуссий (МЖД), комментируя недавно...
14 ноября 2023
Захарова обвинила Киев в желании разжечь конфликты на границах России
Киевские власти хотят разжечь военные конфликты на Кавказе и в Приднестровье, заявила 26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Киеве грезят об открытии «второго фронта» против России и занимаются подстрекательством к разжиганию войны, сказала она на брифинге МИД. «Секретарь...
26 октября 2023
Глава Южной Осетии назвал агонией призыв Зеленского открыть второй фронт
Призыв главы киевского режима Владимира Зеленского к властям Грузии открыть второй фронт против России в Закавказье демонстрирует агонию украинских властей, заявил 17 октября президент Южной Осетии Алан Гаглоев, передаёт Sputnik Южная Осетия. «Это признак явной агонии, которую испытывает киевский...
17 октября 2023
Президент Абхазии поблагодарил Путина за поддержку
Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе торжественного собрания по случаю 15-летия признания независимости республики Российской Федерацией выразил благодарность Владимиру Путину з а поддержку, оказанную с его стороны. «Всенародную благодарность я хочу выразить президенту Российской Федерации...
27 августа 2023
Медведев назвал ситуацию с Южной Осетией «пробой пера» по изоляции России
Ситуация вокруг Южной Осетии была для Запада пробным шагом, на котором они тестировали модель изоляции России, сообщил 26 августа зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. «Ситуация вокруг Южной Осетии — это пробный шар, пробный камень, они тогда попытались, по сути, создать такую модель...
26 августа 2023
Путин поздравил глав Южной Осетии и Абхазии с годовщиной независимости
Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева и лидера Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной признания независимости республик, сообщили 26 августа на сайте Кремля. «Отстояв свою свободу в нелёгкой борьбе, югоосетинский народ успешно развивает институты...
26 августа 2023
Президент Южной Осетии призвал Грузию к ответственности за агрессию
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев по случаю 15-летия признания Российской Федерацией независимости республики призвал Грузию признать свою вину в военной агрессии в 2008 году. «Говорить о перспективах налаживания отношений можно будет только после выполнения условий, которые с нашей стороны...
новость часа
26 августа 2023
В Грузии радикалы призвали силой решить вопрос Южной Осетии и Абхазии
Решить вопрос Южной Осетии и Абхазии военным путём призвали действующие власти в Тбилиси радикальные силы Грузии. Об этом заявил 25 августа президент Южной Осетии Алан Гаглоев в беседе с ТАСС, приуроченной к 15-летию со дня признания Россией независимости республики. Как уточнил Гаглоев, с начала...
26 августа 2023
Медведев заявил, что Россия добьётся мира на Украине на своих условиях
В украинском конфликте против России практически в открытую ведёт военные действия вся система НАТО, но у страны достаточно сил для достижения целей спецоперации и для того, чтобы добиться мира на своих условиях. Об этом 8 августа написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий...
8 августа 2023
Антонов обвинил США в нагнетании обстановки вокруг Абхазии и Южной Осетии
Власти США нагнетают обстановку вокруг Абхазии и Южной Осетии вместо того, чтобы сосредоточиться на работе по безопасности и стабильности в Закавказье, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом говорится в его комментарии, текст которого распространила российская дипмиссия в своём...
новость часа
8 августа 2023