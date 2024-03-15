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Найдено 10000+ материалов
Новости Бельгии
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России — 751-й день СВО
Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившим, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые...
15 марта 2024
Исход конфликта на Украине разрешится в ближайшие месяцы — Боррель
В течение следующих нескольких месяцев будет решаться исход конфликта на Украине. Соответствующее предположение выдвинул глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время беседы с журналистами в Вашингтоне. «Именно этой весной, этим летом и до осени будет решён [исход] конфликта на Украине...
15 марта 2024
Лавров раскритиковал отказ послов ЕС от приглашения на встречу с ним
Москва учтёт коллективный отказ послов стран Евросоюза от встречи с представителями российского руководства, заявил 14 марта в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что удивлён отсутствием интереса к общению со...
15 марта 2024
Боррель заявил, что папа Римский вошёл не в тот «сад»
Своим предложением приступить к переговорам об установлении мира на Украине папа Римский Франциск «залез в сад», куда его никто не звал, заявил 14 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE. «Папа залез в сад, в который его никто не звал. Я считаю, что...
новость часа
14 марта 2024
Столтенберг призвал укреплять защиту от гиперзвукового оружия России
Российское гиперзвуковое оружие требует от Североатлантического альянса создания массивной и многослойной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, гиперзвуковые ракеты — это действительно серьёзный вызов, он показывает, что...
14 марта 2024
Столтенберг признал, что Украина била ракетами НАТО по кораблям ЧФ России
Поставленные странами НАТО ракеты Украина использовала для ударов по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет конфликта. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в ежегодном докладе о безопасности НАТО. Он признал, что «удары Украины по кораблям...
14 марта 2024
Боррель рассмотрел в конфликте на Украине признаки «звёздных войн»
Конфликт на Украине приобрёл черты «звёздных войн». Такое мнение высказал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE. По словам главы евродипломатии, в ходе боевых действий увеличилась роль искусственного...
новость часа
14 марта 2024
«РИА Новости»: ВСУ планируют силовой захват Верховной рады — 750-й день СВО
Наступивший 750-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о намерении представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и нацбатов захватить Верховную раду в Киеве. О планах украинских военных, недовольных политикой...
15 марта 2024
ЕП не одобрил предложение о продлении свободного импорта с Украины
Депутаты Европейского парламента (ЕП) не согласовали предложение Еврокомиссии (ЕК) о продлении ещё на год режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции с территории Украины в Евросоюз. Об этом говорится в официальном заявлении ЕП. «Депутаты ЕП передали документ в парламентский комитет...
14 марта 2024
Европарламент предложил Армении подумать над вступлением в Евросоюз
Депутаты Европарламента 13 марта приняли резолюцию с призывом укреплять отношения ЕС с Арменией, а также предложили республике подумать о подаче заявки в кандидаты в Евросоюз. В опубликованном документе говорится, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата...
13 марта 2024
Путин: Россия готова к переговорам по Украине — 749-й день СВО
Наступивший 749-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением российского президента Владимира Путина о готовности к переговорам по Украине. Причём они должны быть основаны на реальности, «а не на хотелках после применения психотропных средств», пояснил глава государства 13 марта...
14 марта 2024
В ЕК не стали комментировать снятие санкций с Воложа, Мндоянца и Гамбалека
Еврокомиссия не комментирует точные причины снятия санкций ЕС с экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционного компании АФК «Система» Сергея Мндоянца, а также словацкого бизнесмена и главы местного отделения...
13 марта 2024
ЕС исключил из санкционных списков экс-главу «Яндекса»
Европейский союз снял санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа, говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза». Также санкции ЕС были сняты с вице-президента АФК «Система» Александра Мндоянца и президента европейского отделения мотоклуба «Ночные волки»...
13 марта 2024
Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 25 дронов — 748-й день СВО
Наступивший, 748-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой на российские территории не только украинскими беспилотниками, но и восемью реактивными снарядами, а также одной ракетой ТРК «Точка-У». Об отражении 12 марта вражеских атак дежурными средствами...
13 марта 2024
Евросоюз не сможет конфисковать доходы от активов России в €5,2 млрд
Евросоюзу не удастся передать Украине доходы от российских активов за 2022–2023 годы в размере €5,2 млрд до окончательного урегулирования конфликта. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника, занимающегося вопросами конфискации замороженных российских...
13 марта 2024