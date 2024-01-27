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Найдено 670 материалов
Новости Гватемалы
В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Гватемале в районе города Эскуинтлы 27 января произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Эпицентр землетрясения находился в 36 км к юго-востоку от Эскуинтлы. В городе проживают порядка 103 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на...
27 января 2024
В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Гватемале в районе города Эскуинтлы 27 января произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. Эпицентр землетрясения находился в 36 км к юго-востоку от Эскуинтлы. В городе проживают порядка 103 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на...
27 января 2024
США и Израиль не поддержали призыва ООН к перемирию на Ближнем Востоке
Несколько стран, в числе которых были США и Израиль, проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщает ИА Регнум. Кроме американцев и израильтян проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, предложенный рядом...
28 октября 2023
Избранный президент Гватемалы заявил о готовящемся заговоре против него
Победивший на президентских выборах в Гватемале Бернардо Аревало обвинил своих оппонентов в подготовке дестабилизации политической ситуации в республике с целью сорвать инаугурацию. По его словам, группа коррумпированных политиков и чиновников отказывается признавать результаты выборов...
2 сентября 2023
На выборах президента Гватемалы победил левоцентрист Бернардо Аревало
Представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы, набрав 59% голосов. Об этом сообщили в Высшем избирательном суде (ВИС) страны. После обработки 96% протоколов Аревало получил более 2,38 млн голосов. Его оппонент — Сандра Торрес от...
21 августа 2023
МОК не пригласит Россию на ОИ-2024 в установленную дату
Сборные России и Белоруссии не получат приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже в установленную дату. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК). Международный олимпийский комитет (МОК) разошлёт приглашения на Игры-2024 года в Париже 203 национальным...
13 июля 2023
Глава МИД Украины отправился в Латинскую Америку впервые за 10 лет
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в Латинскую Америку. Об этом передаёт агентство РБК-Украина. Согласно опубликованным данным, это первый визит главы украинского внешнеполитического ведомства в регион за последние 10 лет. «У Украины есть уникальное и комплексное предложение для...
10 мая 2023
В Гватемале обнаружили сеть «супермагистралей» майя
Сеть каменных троп, связывавших поселения ранних майя около 2 тыс. лет назад, обнаружили в тропических лесах на севере Гватемалы. Эти сооружения указывают на сложную организацию жизни древних мезоамериканцев, сообщает CNN. Обширную местность в карстовом бассейне Мирадор-Калакмуль исследовали с...
17 февраля 2023
Ушел из жизни экс-президент Гватемалы Альваро Колом
Бывший президент Гватемалы Альваро Колом ушел из жизни в возрасте 71 года, говорится в сообщении, опубликованном на странице конгресса страны в Twitter. «С прискорбьем сообщает о кончине Альваро Колома Кабальероса, президента Республики Гватемала с 2008 по 2012 год», — говорится в сообщении. Ранее...
24 января 2023
В Гватемале возобновилось извержение вулкана Фуэго
Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале. Соответствующее видео публикует 11 декабря ряд латиноамериканских СМИ. По их данным, извержение действующего вулкана Фуэго высотой почти 3800 метров над уровнем моря началось ночью, а пепел и дым, которые поднялись на высоту почти пять километров...
11 декабря 2022
Экс-президента Гватемалы приговорили к 16 годам тюрьмы
В Гватемале суд приговорил экс-президента Отто Переса Молину к 16 годам тюремного заключения. Об этом сообщает газета Prensa Libre. Согласно опубликованным данным, бывшего главу страны признали виновным в преступном сговоре и уклонении от уплаты таможенных платежей. Известно, что Роксана Бальдетти...
8 декабря 2022
Гватемала лишила гражданина России вида на жительство из-за санкций США
Гражданин России Дмитрий Кудряков, попавший в санкционный список США из-за «акта Магнитского», лишен вида на жительство в Гватемале властями этой страны, сообщил в своем микроблоге Гватемальский институт миграции. Кроме того, ему запрещен въезд на территорию республики. Такие же меры предприняты в...
26 ноября 2022
На юге Мексики обнаружили подпольный лагерь с сотнями мигрантов
Сотни мигрантов были обнаружены в подпольном лагере в мексиканском штате Чьяпас на юге страны, сообщает на своем сайте Национальная гвардия Мексики. Объект находится в гористой местности в муниципалитете Текпатан. Всего было выявлено 368 мигрантов. В их число вошли граждане Гватемалы (217)...
19 ноября 2022
В Гватемале у туристов из США изъяли более 1200 предметов старины
Более 1200 предметов старины погибшей цивилизации майя были найдены в доме в Гватемале у туристов из США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на гватемальскую полицию. Находка была сделана в городе Антигуа-Гватемала всего через несколько дней после их ареста. Речь идет об американке Стефани...
18 ноября 2022
Американская туристка пыталсь вывезти из Гватемалы 166 артефактов майя
Власти Гватемалы арестовали американскую туристку Стефани Эллисон Джоллак за контрабанду артефактов майя, сообщает The Washington Post. Вначале женщину задержали в аэропорту за попытку вывезти из страны две каменные статуэтки, известные как «топоры майя». В свое оправдание Джоллак заявила, что...
15 ноября 2022