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Найдено 278 материалов
Новости Малави
Лавров: Запад не готов выполнять условия России по зерновой сделке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 августа в Йоханнесбурге заявил об отсутствии признаков, что Запад готов выполнять условия зерновой сделки. «Пока мы таких признаков не видим. Запад лишь призывает нас поддержать предложения ООН», — сказал Лавров. При этом предложения ООН, которые...
24 августа 2023
Россия намерена добиваться возвращения арестованных в портах ЕС удобрений
Россия, ранее вышедшая из зерновой сделки, не отказывается от планов вернуть заблокированные в европейских портах удобрения. Об этом 27 июля заявил журналистам замглавы МИД Сергей Вершинин на полях встречи ООН по продовольственным системам в Риме. «Абсолютно нет», — сказал он в ответ на вопрос о...
27 июля 2023
МИД: Россия предложит странам Африки решения проблем с продовольствием
В ходе предстоящего саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге российская сторона предложит африканским странам возможности решения проблем с продовольствием на фоне завершения действия зерновой сделки. Об этом 25 июля рассказал посол по особым поручениям МИД России, глава секретариата форума...
25 июля 2023
Путин: ни одно из обязательств зерновой сделки перед РФ не было выполнено
Ни одна из договорённостей в рамках зерновой сделки перед Россией не была выполнена. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», которая опубликована 24 июля на сайте Кремля. «Ни одно из условий «сделки»...
новость часа
24 июля 2023
Politico: Россия уверенно победила США в борьбе за связи с Азией и Африкой
США проигрывают России в борьбе за поддержку стран Африки и Азии. Соответствующее заявление депутата парламента республики Конго Джереми Лиссуба опубликовала газета Politico. «Сверхдержавы по-своему призывают страны Африки и Азии встать на свою сторону. Но, в отличие от прошлого века, на этот раз...
30 марта 2023
Роспотребнадзор предложил помощь Малави в борьбе с холерой
Представители Роспотребнадзора провели переговоры с руководством минздрава Малави о помощи африканской республике в борьбе со вспышкой холеры. Об этом 23 января сообщает пресс-служба российского ведомства. «В случае заинтересованности малавийской стороны Роспотребнадзор выразил готовность направить...
23 января 2023
В Малави 750 человек умерли от холеры
Африканскую страну Малави поразила самая сильная за последние 20 лет вспышка холеры, сообщает 12 января телеканал Fox News. По данным национального министерства здравоохранения умерло уже 750 человек. Власти распорядились закрыть многие предприятия, в которых не хватает безопасной воды, туалетов и...
13 января 2023
Певицу Мадонну подозревают в торговле детьми из Африки
Американскую певицу Мадонну заподозрили в торговле африканскими детьми, сообщает портал The Times Nigeria. Благотворительная организация «Всемирная федерация Эфиопии» считает, что необходимо ограничить доступ Мадонны к африканским детям, пока не будет проведено тщательное расследование торговли...
10 января 2023
Посол Анголы: Запад побежал в Африку за ресурсами из-за ситуации на Украине
Из-за конфликта на территории Украины страны Запада побежали за ресурсами в Африку. Об этом 3 января сообщил посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья. «Не могу не сказать о ситуации, ставшей следствием конфликта России и Украины. Страны Запада сегодня буквально бегут в Африку, в том числе в...
3 января 2023
Судно с первой партией удобрений из России направилось в порт Мозамбика
Судно MV Greenwich, гружёное первой партией российских удобрений, предназначенных для стран Африки, вышло из Южно-Африканской Республики и направилось в Мозамбик. Об этом сообщило 27 декабря ТАСС. Как уточнил представитель портовой службы контроля за движением судов порта города Гкеберха (бывший...
27 декабря 2022
Генсек ООН рассказал о получении разрешения на вывоз российских удобрений
Российское удобрение, застрявшее в портах Нидерландов, Бельгии и Эстонии, будет вывезено. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его словам, инспекции грузов в Роттердаме, Антверпене и Эстонии завершена, разрешение на вывоз получено. Он добавил, что...
19 декабря 2022
Глава Южной Кореи принял верительные грамоты от послов шести стран
23 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял верительные грамоты от новых послов из стран Африки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента. По их словам, глава государства принял грамоты от послов Лесото, Намибии, Джибути, Мавритании, Малави и Ботсваны...
23 ноября 2022
Макрон пообещал обеспечить поставки российских удобрений в Африку
Первая партия российских удобрений прибудет в Малави в ближайшее время, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter. «Благодаря Всемирной продовольственной программе мы создали коридор для отправки российских удобрений в Африку», — заявил он. Макрон утверждает, что первая...
16 ноября 2022
Китай обнулил тарифы на 98% товаров десяти наименее развитых стран
Китай предоставит нулевой тарифный режим на 98% облагаемых налогом товаров из 10 наименее развитых стран в стремлении содействовать открытости глобальной экономики, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа. Начиная с 1 декабря Китай отменит все тарифы на 98% соответствующего импорта из Афганистана...
11 ноября 2022
В Малави до 180 человек возросло число умерших от осложнений при холере
Число выявленных летальных исходов в результате вспышки холеры в Малави увеличилось в октябре со 110 до 180, заявил журналистам министр здравоохранения страны Кумбиз Чипонда. Первый случай заболевания был зарегистрирован в республике в марте. По словам чиновника, показатель летальности от холеры в...
1 ноября 2022