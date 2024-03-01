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Найдено 1395 материалов
Новости Алжира
США отказались осудить Израиль за гибель людей в секторе Газа
Представители США не позволили Совету Безопасности ООН принять заявление для прессы с обеспокоенностью о гибели в секторе Газа более 100 палестинцев из-за открытой стрельбы Израилем. Об этом «РИА Новости» рассказал источник во Всемирной организации. По заявке Алжира 29 февраля состоялось закрытое...
1 марта 2024
Школьники из 78 стран поучаствуют в программе Всемирного фестиваля
С 1 по 7 марта на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) пройдет специальная детская программа «Начнём будущее вместе». Участниками мероприятия станут школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторами мероприятий выступили «Движение первых» и Образовательный центр «Сириус». Председатель правления...
28 февраля 2024
США наложили вето в СБ ООН на проект резолюции о прекращении огня в Газе
Соединённые Штаты Америки в ходе заседания в Совете Безопасности ООН 20 февраля наложили вето на проект резолюции Алжира о прекращении огня в секторе Газа. Трансляция из зала заседания идёт на сайте международной организации. Алжирский документ также отвергал насильственное перемещение мирного...
20 февраля 2024
Футболиста «Ниццы» Аталя задержали за пост в поддержку Палестины
Футболиста французского клуба «Ницца» и сборной Алжира Юсефа Аталя поместили под стражу по обвинению в разжигании расовой ненависти. Об этом сообщает портал nicematin.com. По его данным, футболист был помещен под стражу 23 ноября. В начале октября он опубликовал в социальной сети видео, на котором...
24 ноября 2023
Президент Алжира призвал юристов подать иск в МУС против Израиля
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун призвал юристов из арабских стран и правозащитные организации подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля за преступления против Палестины. Видеофрагмент выступления алжирского лидера перед судейским корпусом страны распространила его...
6 ноября 2023
Тело пропавшего на Украине британского наёмника обнаружили в канализации
В канализации на полигоне в подконтрольной Киеву части Запорожской области полиция обнаружила тело пропавшего без вести 36-летнего британского наёмника Дэниела Берка, сообщила 26 октября газета The Sun. «Результаты ДНК-теста Дэниела положительны», — цитирует издание отца наёмника. Известно, что...
новость часа
27 октября 2023
Ангола отменила визы для туристов из России
Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября 2023 года, сообщил 3 октября «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является главным исполнительным органом в республике. Отмечается, что между странами ведутся переговоры об...
3 октября 2023
Нигер опроверг заявления о принятии инициативы Алжира по урегулированию
МИД Нигера опроверг заявления о том, что страна приняла инициативу Алжира по урегулированию политического кризиса. Документ опубликован 2 октября Нигерским агентством печати (ANP). В заявлении указано, что после встречи между представителями двух стран 25 сентября в Нью-Йорке нигерская сторона...
3 октября 2023
В Италии с мигрантов предложили взимать залог
Власти предложили брать залог в размере €4938 с мигрантов, ожидающих в Италии решения по предоставлению им убежища, сообщила газета Il Messaggero. Правительство Италии предложило брать с мигрантов эти деньги, освобождая их при этом от необходимости находиться в центре временного содержания...
23 сентября 2023
В Алжире оценили угрозы для ЭКОВАС и Франции из-за создания альянса Сахеля
Решение Мали, Буркина-Фасо и Нигера создать альянс государств Сахеля станет ударом по Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС), заявил алжирский эксперт по вопросам стратегии и безопасности Ахмед Мизаб. Кроме того, по его словам, такой шаг становится знаком окончания эпохи...
19 сентября 2023
В Алжире предложили способ урегулировать кризис в Нигере
Власти Алжира выдвинули инициативу об установлении в Нигере переходного периода сроком на шесть месяцев под контролем гражданской власти, заявил 29 августа глава МИД Алжира Ахмед Аттаф. «Мы представили инициативу политического урегулирования в Нигере с установлением шестимесячного переходного...
29 августа 2023
Франция опровергла данные о запросе на пролёт самолётов через Алжир в Нигер
В Париже опровергли сообщения о том, что направляли запрос на использование воздушного пространства Алжира для пролёта в Нигер для военной операции. Об этом 22 августа сообщило агентство Reuters, ссылаясь на объединённый штаб обороны Франции. «В объединённом штабе обороны Франции отвергли данные...
22 августа 2023
СМИ: Европа получила «сюрприз» в виде повышения цен на газ
Цена на газ в Европе резко выросла на фоне сообщений о возможности начала забастовок на заводах по производству СПГ в Австралии, в результате чего конкуренция за импорт голубого топлива между Азией и Европой, которая критически зависит от привозного газа, усилится. По мнению экспертов, цены на...
22 августа 2023
Алжир запретил пролёт французских самолётов для военной операции в Нигере
Алжир запретил французским самолётам воспользоваться его воздушным пространством для военной операции в Нигере. Об этом 22 августа сообщило агентство Reuters. Алжирские власти подчеркнули, что выступают против любых иностранных военных действий на территории Нигера и поддерживают исключительно...
22 августа 2023
Алжир выступил против военной интервенции в Нигер
Алжир выступает против возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере, заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун в интервью национальному телевидению. Он подчеркнул, что заявление о возможности военной интервенции в Нигере является прямой угрозой Алжиру, проблемы должны решаться мирным...
6 августа 2023