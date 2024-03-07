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Найдено 1022 материала
Новости Мали
Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали совместные силы для борьбы с терроризмом
Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера создали объединенные силы для борьбы с террористическими группировками в регионе африканского Сахеля, сообщила 6 марта радиостанция RFI. Об этом решении представители стран объявили на заседании Совета начальников штабов стран — членов Альянса государств Сахеля...
7 марта 2024
Мали надеется улучшить экономическое сотрудничество с Россией
Республика Мали рассчитывает повысить до уровня политических отношений сотрудничество с Россией в сферах экономики и торговли. Об этом заявил глава малийского МИД Абдулай Диоп, находящийся с визитом в Москве. «Это правда, сегодня наша цель состоит в том, чтобы повысить экономическое и торговое...
1 марта 2024
ECOWAS заявило о готовности к переговорам с Нигером, Мали и Буркина-Фасо
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) готово провести переговоры по поводу ситуации, сложившейся между сообществом и объявившими о выходе из него тремя государствами — Буркина-Фасо, Мали и Нигером. «Буркина-Фасо, Мали и Нигер являются важными членами ECOWAS, и сообщество...
29 января 2024
Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из ЭКОВАС
Буркина-Фасо, Мали и Нигер решили выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом 28 января сообщило агентство Reuters. «Нигер, Мали и Буркина-Фасо заявили, что покидают региональный блок ЭКОВАС», — говорится в публикации. В совместном заявлении трёх стран...
28 января 2024
Пентагон отменил учения с военными шести стран Африки
Пентагон отказался от совместных учений с военными шести стран Африки ― Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана, намерение провести которые по состоянию на 20 декабря ещё было в планах оборонного ведомства. Об этом в ответ на запрос Washington Post заявили в пресс-службе министерства...
28 января 2024
США взволнованы сотрудничеством России и Африки
США опасаются сотрудничества африканских стран с Россией, поскольку это якобы «создаст большие сложности», заявила журналистам помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи. «Мы не имеем возражений против того, чтобы страны (африканского региона) занимались диверсификацией партнёрских...
19 января 2024
Президент Мали Ассими Гойта объявил программу национального примирения
Президент переходного периода Республики Мали полковник Ассими Гойта в эфире национального телевидения обнародовал программу национального примирения и обеспечения безопасности населения на всей территории страны. «Вопросы безопасности и восстановления территориальной целостности страны были и...
2 января 2024
Сборная Германии впервые выиграла юношеский чемпионат мира по футболу
Юношеская сборная Германии обыграла в серии послематчевых пенальти национальную команду Франции в мачте финала чемпионата мира среди игроков не старше 17 лет. Игра проходила на поле стадиона «Манахан» в Суракарте (Индонезия). Основное время матча закончилось с ничейным счётом 2:2. На голы немецких...
2 декабря 2023
Нарышкин: западные спецслужбы ведут работу с террористами в ЦАР и Мали
Россия располагает данными, что спецслужбы Запада ведут работу с террористическими группами в Африке, нацеливая их на совершение терактов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Мали. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей...
12 октября 2023
Путин провёл телефонный разговор с президентом Мали Ассими Гойтой
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Кремля. Разговор состоялся по инициативе малийской стороны. Лидеры обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых во время...
10 октября 2023
Видео крушения самолёта Ил-76 в Мали появилось в Сети
Крушение грузового самолёта Ил-76ТД в аэропорту города Гао в Мали попало на видео, кадры опубликовал 27 сентября Telegram-канал AviaNews. Официально самолёт принадлежал ВВС Мали, говорится в описании видео. Самолёт разбился 23 сентября при заходе на посадку. На кадрах видно, что он выкатился за...
новость часа
27 сентября 2023
Самолёт разбился при заходе на посадку в Мали
Транспортный самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в Мали, сообщил 23 сентября новостной портал Malijet. «Самолёт разбился недалеко от аэропорта, вскоре он загорелся», — говорится в сообщении. По данным портала, авиапроисшествие произошло утром вблизи аэропорта города Гао. К месту...
новость часа
23 сентября 2023
В Алжире оценили угрозы для ЭКОВАС и Франции из-за создания альянса Сахеля
Решение Мали, Буркина-Фасо и Нигера создать альянс государств Сахеля станет ударом по Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС), заявил алжирский эксперт по вопросам стратегии и безопасности Ахмед Мизаб. Кроме того, по его словам, такой шаг становится знаком окончания эпохи...
19 сентября 2023
Мали, Буркина-Фасо и Нигер учредили альянс государств Сахеля
Для коллективной безопасности лидеры стран Мали, Буркина-Фасо и Нигера создают союз Сахеля. Об этом в соцсети X сообщил президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита. Он уточнил, что подписал с главами Буркина-Фасо и Нигера хартию Липтако-Гурма, которой учреждается Альянс государств...
16 сентября 2023
Путин обсудил с президентом Мали Гойтой торговлю и борьбу с терроризмом
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, в ходе которых выразил соболезнования в связи с терактом на северо-востоке этого государства. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Кремля. «Владимир Путин выразил...
10 сентября 2023