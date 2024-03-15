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Найдено 6258 материалов
Новости Болгарии
Болгария отправила Киеву эшелон из 30 вагонов с бронетранспортёрами
Глава минобороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортёрами в поддержку Украины. Об этом сообщило 14 марта агентство Novinite. Министр сказал, что транспортировка бронированных машин «восточноевропейскому другу» началась 29 января, первый конвой из 30 вагонов...
15 марта 2024
В возрасте 78 лет умер патриарх Болгарской православной церкви
На 79-м году жизни умер патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит (в миру — Симеон Димитров). Об этом сообщили в эфире национального телевидения со ссылкой на епископа Болгарской православной церкви Антония. Отмечается, что официальное заявление о смерти патриарха...
14 марта 2024
Очередную морскую мину с Украины прибило к побережью Болгарии
Водолазы Военно-морских сил Болгарии уничтожили дрейфующую морскую мину, обнаруженную в непосредственной близости от берега в районе пляжа в Варне, сообщило 12 марта Болгарское национальное телевидение. Командующий ВМС Болгарии контр-адмирал Кирил Михайлов заявил, что взрывное устройство типа ЯМ2...
12 марта 2024
Названы главные торговые партнёры России в Европе
В 2023 году главными торговыми партнёрами России в Европе стали Белоруссия, Германия и Нидерланды, на долю которых пришлась совокупно почти половина товарооборота. Это следует из данных Федеральной таможенной службы и национальной статистики других государств, которые 10 марта привело «РИА Новости»...
10 марта 2024
Болгарский депутат заявил, что власти не снесут памятник «Алёша»
Власти Болгарии не смогут снести памятник советскому солдату-освободителю «Алёша», он под защитой, это символ уважения к русскому народу. В этом заверил депутат болгарского парламента из города Пловдив Иван Петков. Парламентарий рассказал, что в муниципальный совет поступило предложение о демонтаже...
4 марта 2024
В Крыму сочли позором решение Болгарии вручить Зеленскому ханский меч
Решение властей Болгарии вручить ханский меч лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому стало «историческим позором». Об этом заявил глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер. Ранее украинские СМИ сообщили, что посетивший Киев премьер-министр Болгарии Николай Денков...
2 марта 2024
Президент Болгарии: эскалации конфликта на Украине быть не должно
Урегулирование конфликта на Украине возможно лишь путём диалога и дипломатии, заявил 1 марта на дипломатическом форуме в Анталье президент Болгарии Румен Радев. «Независимо от того, насколько серьёзны конфликты и противоречия в нашем регионе, их разрешение возможно лишь через средства дипломатии и...
1 марта 2024
Болгария с 1 марта остановила импорт нефти из России
Болгария с 1 марта прекращает импорт российской нефти, досрочно отказываясь от действующего для неё до конца 2024 года освобождения от запрета ЕС на импорт нефти из РФ, сообщило агентство EFE. 1 марта вступило в силу принятое в декабре 2023 года решение парламента Болгарии. Депутаты утвердили...
1 марта 2024
Писатель и телеведущий Алексей Митрофанов скончался в возрасте 56 лет
Российский писатель, публицист, актёр и телеведущий Алексей Митрофанов скончался в болгарском городе Русе в возрасте 56 лет. Об этом его друзья сообщили в социальных сетях. Митрофанов ушёл из жизни 25 февраля. Незадолго до смерти его госпитализировали. «Просто упал, увезли в больницу. Нашли...
27 февраля 2024
В Болгарии немецкие агенты поссорились с американскими, а страдает Украина
Переданные Болгарией Украине БТРы никак не могут добраться до страны назначения. Министр обороны балканского государства заявлял о готовности отправить эшелоны с техникой в середине февраля, но они пока так не двинулись в путь. Лидер небольшой прозападной либеральной партии «Да, Болгария» Ивайло...
22 февраля 2024
Болгария задержала поставку Украине сотни БТР, сообщили СМИ
Болгария задержала поставку 100 бронетранспортеров для украинской армии, потому что министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы, сообщило Euractiv. «Это не элементарная транспортная операция, нужно задействовать довольно много составов», — заявил министр обороны...
20 февраля 2024
Российские военные нашли западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке
Бойцы отряда отдельного назначения «Викинг» в ходе рейда по освобожденной Авдеевке обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ. Соответствующее видео опубликовало «РИА Новости». На кадрах видно, как в одном из ящиков были найдены кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные...
18 февраля 2024
В Болгарии предотвратили неонацистское шествие
В центре Софии полиция по распоряжению властей пресекла попытку проведения неонацистского шествия, написала 17 февраля болгарская газета The Sofia Globe. «Полиция Софии по распоряжению мэра Васила Терзиева заблокировала проведение вечернего Луковского марша — ежегодного шествия в честь Христо...
18 февраля 2024
СМИ сообщили о замене Биковича на актёра Костова в сериале «Белый лотос»
Актёр из Болгарии Джулиан Костов станет сниматься вместо сербского и российского актёра Милоша Биковича в третьем сезоне в американском сериале «Белый лотос» (The White Lotus), который выпускает телекомпания HBO. Об этом сообщил портал Deadline. Журналисты отмечают, что болгарского артиста...
7 февраля 2024
В Болгарии сотрудника МВД заподозрили в работе на Россию
Сотрудника главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии задержали по подозрению в шпионской деятельности в пользу России. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ). Сотрудникик государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) задержали...
5 февраля 2024