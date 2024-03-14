Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 10000+ материалов
Новости Эстонии
Эксперт высмеял заявление Латвии о железном занавесе с Россией
Заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини о планах по созданию железного занавеса между Россией и странами Прибалтики является попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом 14 марта корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета...
14 марта 2024
Каллас отказалась гарантировать, что Эстония не отправит военных на Украину
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 13 марта, отвечая на вопросы депутатов парламента страны в рамках информационного часа правительства, отказалась гарантировать, что эстонские военные не будут направлены на Украину. Депутаты, в частности, спрашивали премьер-министра, есть ли у Эстонии планы...
13 марта 2024
МИД РФ заявил об отсутствии сведений об атаках БПЛА из Финляндии и Эстонии
У МИД России нет информации о причастности Финляндии и Эстонии к атакам беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом 13 марта заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова на брифинге. «Я такими данными не располагаю. Я их не отрицаю, но у меня...
13 марта 2024
Глава МВД Эстонии не удивился, что Россия объявила его в розыск
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, для него нет ничего удивительного в том, что Россия объявила его в розыск. Вместе с тем он добавил, что относится к этому серьёзно. Со слов Ляэнеметса, Россия предприняла такие шаги, потому что приближаются выборы и праздник 9 Мая. Глава МВД...
12 марта 2024
МВД России объявило главу эстонской полиции в розыск по уголовной статье
Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса по уголовной статье, следует из базы ведомства. «Ляэнеметс Лаури. Разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД. По какой именно статье ведётся розыск, не уточняется. В правоохранительных органах ТАСС...
12 марта 2024
МИД России ввёл санкции в отношении 347 граждан Эстонии, Латвии и Литвы
Около 350 граждан прибалтийских стран, враждебно настроенных к России, включены в список тех, кому запрещён въезд в страну. Об этом сообщила 12 марта пресс-служба российского МИД. «В последнее время в российский «стоп-лист» включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры...
12 марта 2024
Песков сообщил, как РФ ответит на попытки помешать гражданам голосовать
Россия вряд ли может остановить новые проявления русофобии со стороны руководителей недружественных государств, но будет проявлять последовательность и стойкость, ориентируясь на интересы государства и волю избирателей, заявил 12 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков...
12 марта 2024
Захарова отреагировала на русофобскую публикацию МИД Эстонии
Власти Эстонии ассоциируют себя с гитлеровцами и проявляют маниакальную русофобию, что роднит их с киевским режимом. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 11 марта в Telegram-канале. Дипломат прокомментировала публикацию в соцсети X, в которой эстонский МИД попытался...
11 марта 2024
Премьер-министр Эстонии Каллас отказалась баллотироваться в Европарламент
Глава эстонского правительства Кая Каллас 7 марта заявила на пресс-конференции, что не будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент. Она рассказала, что приняла взвешенное решение, обдумав положительные и отрицательные стороны возможности пойти на выборы в ЕП. «Но я проинформировала...
7 марта 2024
СМИ узнали об особой роли Швеции в НАТО
Швеция после вступления в НАТО, вероятно, станет важным логистическим хабом НАТО, через который альянс сможет оперативно перебрасывать войска в Финляндию и страны Прибалтики в случае конфликта с Россией, заявила 7 марта британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники. «Швеция, не...
7 марта 2024
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики
Министерство иностранных дел России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны. Об этом 7 марта рассказали во внешнеполитическом ведомстве. В МИД отметили в беседе с «РИА Новости», что Литва и все другие государства Прибалтики прочно закрепили за собой статус...
новость часа
7 марта 2024
Премьер Эстонии Каллас не смогла убедить Politico, что «не ест россиян»
Фотография завтрака, сделанная премьер-министром Эстонии Каей Каллас, не убедила, что политик «не ест россиян», заявила газета Politico. Издание отреагировало на публикацию главы эстонского правительства в соцсети фото тарелки с мюсли, черникой, молоком, а также кружки с напитком. «Неясно, ест ли...
новость часа
5 марта 2024
«Рвут на себе волосы». После ссоры с Россией экономика Эстонии идёт на дно
Эстонская экономика все больше напоминает тонущий паром. Ее показатели непрерывно снижаются. В этой ситуации правительство Каи Каллас повышает налоги — причем значительная часть средств уходит на укрепление вооруженных сил. Эстонские власти не могут на данный момент предложить внятного пути выхода...
5 марта 2024
Премьер Эстонии выложила фото с мюсли, чтобы доказать, что не «ест россиян»
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 5 марта выложила фотографию своего завтрака в соцсети X (бывш. Twitter) после заявления в СМИ, что она якобы «ест россиян». Она сфотографировала тарелку с мюсли, ягодами и молоком, а также кружку с напитком. «Мой завтрак, дорогие читатели Politico», — подписала...
5 марта 2024
В ЕС не хотят видеть Каллас на посту главы евродипломатии, сообщили СМИ
В Евросоюзе не хотят видеть премьер-министра Эстонии Каю Каллас на посту верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности из-за её негативного отношения к России. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Politico. Вопрос, кто станет преемником нынешнего главы...
4 марта 2024