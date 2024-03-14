Здоровье
Уролог назвал причины образования камней в почках
Камни в почках могут образоваться из-за малоподвижного образа жизни или особенностей питания, например, белковой или молочной диет. Об этом заведующий урологическим отделением НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. Б. В. Петровского, врач-уролог высшей категории Сергей Королёв рассказал...
14 марта 2024
Первые эндоскопические центры для детей заработали в Москве
В Москве начали работать первые детские эндоскопические центры. В них будут выявлять заболевания желудочно-кишечного тракта у детей. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, этот проект уникальный, ему нет аналогов в России. В частности...
14 марта 2024
Собянин сообщил о высокой популярности электронной медкарты у москвичей
Каждый второй москвич уже получил доступ к электронной медицинской карте. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. Собянин напомнил, что сервис начал работать в январе 2020 года. «За четыре года медкарта стала ещё удобнее и информативнее. К примеру, в детской доступны сведения о...
13 марта 2024
Мурашко сообщил о росте выживаемости онкобольных пациентов
За время реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» выживаемость пациентов с таким диагнозом в первый год от его постановки выросла на 18%, в течение пятилетнего наблюдения — на 8%. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Более чем...
13 марта 2024
Врач назвала привычку, которая ведёт к деменции
Низкий уровень физической активности провоцирует развитие деменции. Об этом заявила врач-психотерапевт Хадижат Саадулаева. «Одной из наиболее опасных привычек, по мнению специалистов, является недостаток физической активности. Регулярные занятия спортом способствуют улучшению кровообращения...
12 марта 2024
Психолог рассказал, почему женщин-маньяков меньше
Женщины составляют менее 1% от всех серийных сексуальных убийц. Это объясняется тем, что у них пластичность в поведении и адаптивность выше, чем у мужчин, и то, что мужчине пережить сложно, женщине проще. Об этом рассказал профессор, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ Николай...
12 марта 2024
Роспотребнадзор высоко оценил готовность России к новым вирусам и инфекциям
Готовность России к возможному появлению новых вирусов и инфекций находится на высоком уровне. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Отмечается, что специалисты ведомства работают с представителями других стран с целью оперативно распознавать новые угрозы и реагировать на них. В...
10 марта 2024
Учёные назвали еду, которая медленно убивает людей
Ультрапереработання еда является самой вредной для человека, представляя собой фактически медленного убийцу. К такому выводу пришли авторы научной статьи под руководством ведущего учёного из Центра эпидемиологических исследований в здравоохранении и питании Университета Сан-Паулу, профессора...
9 марта 2024
В Европе выросла заболеваемость венерическими заболеваниями
В данный момент на территории Европы зафиксирован рост передающихся половым путём болезней. Это следует из опубликованного 7 марта ежегодного отчёта о распространении заболеваний на территории ЕС Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). «Результаты показывают тревожный...
9 марта 2024
В Китае заявили о риске массового распространения «болезни X»
Возможность глобального распространения неизвестного заболевания «болезни Х» растёт, но пандемии можно избежать, заявил глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн. «Риски глобальной пандемии продолжают расти из-за таких факторов, как ускорение...
9 марта 2024
Нацпроект «Здравоохранение»: ключевые достижения
Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года в 2023 году. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на пленарной сессии в тематический день «Здоровье» Форума национальных достижений. Этого показателя удалось добиться благодаря реализации национального проекта...
7 марта 2024
Роботов-хирургов применят при эндопротезировании суставов в Москве
Операции по эндопротезированию суставов в городской клинической больнице №13 в Москве будут проводить с применением новой роботической хирургической системы. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам вице-мэра, столица делает акцент на развитии...
6 марта 2024
Собянин: флагманский центр Склифа провел более семи тысяч операций за год
Более 7,2 тысячи операций провел за год своей работы флагманский центр Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве. Об этом сегодня, 6 марта, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. За это время центр принял более 55 тысяч...
6 марта 2024
На Ставрополье выросла выживаемость онкобольных
Пятилетняя выживаемость онкологических больных в Ставропольском крае в прошлом году выросла на 15%. Это показатель является важным результатом лечения рака. Как рассказал глава краевого минздрава Юрий Литвинов, роста выживаемости удалось достичь за счёт ранней диагностики онкологических заболеваний...
1 марта 2024
Диетолог поделилась простыми принципами избавления от ожирения
Проблема ожирения в мире сильно обострилась: судя по исследованию, на которое сослалась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), с 1990 года по 2022-й количество страдающих ожирением людей удвоилось и превысило 1 млрд человек. Избавить от этой угрозы может только правильная культура питания...
1 марта 2024
В России заработал первый цифровой ПЭТ/КТ-сканер
В Институте ядерной медицины в Химках в подразделении клиники АО «Медицина» начал работу первый в России цифровой позитронно-эмиссионный компьютерный томограф. Он предназначен для диагностики онкологических заболеваний. Новый томограф позволяет объединить два вида диагностики...
27 февраля 2024
Спрос на тонометры в России в 2023 году вырос почти на треть
Россияне в 2023 году купили на 29% больше тонометров, чем годом ранее. Об этом сообщил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он пояснил, что жители страны купили онлайн 2,2 млн приборов, а годом ранее — 890 тыс. штук. Объём продаж в этом сегменте составил 3 млрд...
26 февраля 2024
Врач объяснила, когда увеличение груди у мужчин указывает на рак
Одностороннее увеличение молочной железы у мужчин может указывать на онкологию. Об этом эндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Ксения Урбанова рассказала изданию «Газета.Ru». Она напомнила, что гинекомастия — это увеличение мужских грудных...
26 февраля 2024
Гинцбург назвал ожидаемыми выводы о вреде зарубежных вакцин от COVID
Выводов о развитии осложнений, связанных с применением мРНК-вакцин от коронавируса, следовало ожидать. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Масштабное исследование показало, что использование вакцин от коронавируса Pfizer, Moderna и AstraZeneca может впоследствии...
26 февраля 2024
Немецкие учёные развеяли популярный миф об алкоголе
Немецкие учёные опровергли популярную теорию о том, что не следует употреблять слабоалкогольные напитки после крепких, сообщила газета New York Post со ссылкой на специалистов Университета Виттен-Хердеке. «Учёные развенчали популярную гипотезу студентов колледжа, доказав, что головная боль поражает...
25 февраля 2024