Сан-Сальвадор, 21 мая, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Девять человек погибли во время давки на футбольном стадионе «Кускатлан» в Сальвадоре. Инцидент произошёл 21 мая во время матча «Альянса» и ФАС. Об этом говорится в сообщении национальной полиции в социальной сети Twitter.

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«Число погибших после давки на стадионе «Кускатлан» составило девять человек. Несколько раненых болельщиков были госпитализированы. В критическом состоянии находятся по меньшей мере двое из них», — сообщила национальная полиция.

Отмечается, что давку на одном из входов на стадион спровоцировали фанаты, пытавшиеся силой пробиться на трибуны. В пресс-службе президента Сальвадора Найиба Букеле заявили, что причиной произошедшего стала продажа фальшивых билетов.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта на концерте рэперов в американском Рочестере возникла давка, в результате которой погибла женщина. По данным телекомпании ABC, инцидент произошёл 5 марта на многофункциональной арене Main Street Armory, вмещающей до пяти тысяч зрителей.