Сан-Сальвадор, 6 ноября, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Президент Сальвадора Найиб Букеле поздравил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах.

Rodrigo Sura/EPA/ТАСС Президент Сальвадора Найиб Букеле

«Поздравления избранному президенту США Дональду Трампу», — написал Букеле 6 ноября в соцсети Х, его поздравление стало первым.

Как сообщало ИА Регнум, президентские выборы в США завершились, последние участки закрылись в штате Аляска. Идёт подсчёт голосов. Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, ещё 226 — за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов.

По словам французского политика Флориана Филиппо, разгромный результат Трампа на выборах стал победой национального суверенитета над империей, патриотизма над глобализмом и свободы над цензурой.

Американский миллиардер Илон Маск пообещал добиваться сокращения числа федеральных агентств в США, если ему дадут место в американской администрации после победы Трампа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что президентские выборы в США проходят на фоне кризиса демократии и раскола общества, и пожелала американскому народу преодолеть этот этап. По её словам, для Москвы нет разницы в исходе выборов, так как в Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с РФ.