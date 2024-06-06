Вашингтон, 6 июня, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Президент Сальвадора Найиб Букеле считает, что Россию нельзя разрушить, вводя против неё различные рестрикции.

Presidencia.gob.sv Найиб Букеле

По мнению Букеле, если, к примеру, Испанию обложить санкциями — её экономика разрушится, а если введут антироссийские — страна выстоит.

«Вы не сможете сломать Россию, потому что она построена как сверхдержава», — пояснил сальвадорский президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано на странице Карлсона в соцсети X.

Букеле также пояснил, что у России есть чем противостоять: недра, природный газ, промышленные мощности, заводы и люди.

Как сообщало ИА Регнум, санкции западных стран создают проблемы, но Россия их преодолевает, заявил президент Владимир Путин 5 июня на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

Российские компании отличаются быстрым развитием и занимают места ушедших производителей. Такого эффекта не ожидали ни в России, ни на Западе, добавил президент.

Путин 17 мая отмечал, что антироссийские санкции наносят ущерб всей мировой экономике. Глава государства подчеркивал, что санкции против третьих стран выходят за рамки здравого смысла.

Также глава государства 5 июня назвал большой ошибкой Соединённых Штатов Америки использование доллара как инструмента санкций.

Путин акцентировал на том, что американские власти, пытаясь уберечь доллар как единую валюту, убивают его — побуждают переходить на расчёты в национальной валюте.