Вашингтон, 16 февраля, 2025, 19:31 — ИА Регнум. Миллиардер Илон Маск, который недавно возглавил департамент эффективности госуправления США (DOGE), за последние два года выражал поддержку представителям правых сил не менее чем в 18 странах. Об этом сообщил 16 февраля телеканал NBC со ссылкой на собственные подсчеты.

Global Look Press/Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Маск поддержал правые политические движения, политику и администрации по меньшей мере в 18 странах в рамках глобального давления для сокращения иммиграции и ограничения регулирования бизнеса…» — отметили авторы статьи, опубликованной телеканалом.

В NBC напомнили, что миллиардер поддерживал демонстрации правых активистов в Бразилии и Ирландии, приветствовал назначение премьер-министром Новой Зеландии Кристофера Лаксона, который является лидером местной правоцентристской консервативной партии, выражал согласие с правым политиком-националистом в Нидерландах.

Маск также провёл встречи с правыми лидерами Аргентины и Италии. Помимо этого, социальная сеть X (бывший Twitter), которой владеет предприниматель, выполнила требования цензуры, выдвинутые главами государств в Индии и Турции.

В число остальных стран, которые упоминаются в публикации, вошли США, Канада, Германия, Венгрия, Румыния, Британия, ЮАР, Израиль, Венесуэла и Сальвадор.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Маск после инаугурации главы Белого дома Дональда Трампа выступил на параде и показал жест, напоминающий приветствие нацистов. Выступление проходило на арене Capital One в Вашингтоне. Миллиардер говорил о безопасности в городах, безопасных границах и разумных государственных расходах.

Жест Маска вызвал большой резонанс. Вместе с тем, отвечая на критику в свой адрес, Маск опубликовал собственный старый пост, в котором он предупреждал, что Демократическая партия США начнёт против него информационную кампанию из-за того, что он перешёл в лагерь Республиканской партии.

13 февраля Маск на Всемирном саммите правительств в ОАЭ заявил, что США следует сосредоточиться на внутренних проблемах, а не на «смене режимов» по всему миру. Он подчеркнул, что администрация Трампа «меньше заинтересована во вмешательстве в дела других стран».