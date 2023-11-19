Сан-Сальвадор, 19 ноября, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Модель из Никарагуа 23-летняя Шейннис Паласиос завоевала корону победительницы на 72-м конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом 19 ноября сообщили организаторы, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале конкурса.

Герб Сальвадора

«Представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо стала «Мисс Вселенная», — объявил один из организаторов мероприятия.

Россию представила обладательница титула «Мисс Россия — 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Российская участница продемонстрировала жюри костюм авторства петербургского дизайнера Ольги Маляровой. Наряд был создан по мотивам русских сказок и картины художника Михаила Врубеля, костюм получил название «Царевна Лебедь». В отделке использовались мех, полудрагоценные камни, речной жемчуг и кружево ручной работы. Российская красавица не вошла в финальную десятку участниц конкурса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что финал международного конкурса «Мисс Вселенная» проходил в Сальвадоре. В следующем году хозяйкой конкурса станет Мексика.