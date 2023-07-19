Сан-Сальвадор, 19 июля, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы ночью 19 июля в Тихом океане у побережья Сальвадора, Гондураса и Никарагуа. Об этом сообщило министерство окружающей среды Сальвадора.

José Alejandro Álvarez Ramírez (JOSAL) Сан-Сальвадор

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло напротив побережья сальвадорского Усулутана, в 66 км к югу от пляжа Эль-Эспино, на глубине 51 км. Расстояние от эпицентра до крупных населённых пунктов на побережье составило не менее 100 км.

Специалисты заверили, что угрозы цунами для Сальвадора нет.

Как сообщало ИА Регнум, у побережья полуострова Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Эпицентр находился на расстоянии 106 км в южном направлении от населённого пункта Санд-Поинт, в котором проживают около 1 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 9,3 км.

В Каспийском море у берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки почувствовали жители некоторых районов страны, включая столицу — город Баку, где жители начали покидать свои дома.