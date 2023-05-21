Сан-Сальвадор, 21 мая, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Как минимум девять человек погибли в результате давки «Кускатлан» в Сальвадоре во время матча футбольных команд «Альянс» и ФАС. Об этом сообщила сальвадорская полиция в Twitter.

Camilo Freedman/Keystone Press Agency/Global Look Press Скорая помощь. Сальвадор

«Число погибших в результате давки на стадионе Кускатлан составляет девять человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё несколько пострадавших доставили в расположенные рядом медучреждения, не менее двоих из них пребывают в критическом состоянии.

Также указывается, что давка произошла из-за желающих попасть на трибуны стадиона фанатов. Футбольный матч был остановлен.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля не менее 90 человек погибли и ещё как минимум 300 пострадали во время давки, которая произошла в ходе раздачи милостыни в Сане (Йемен). Инцидент произошёл в районе Баб-эль-Яман, расположенном в центре города. Милостыню стали раздавать «несколько торговцев».