Москва, 5 января, 2025, 10:39 — ИА Регнум. Число противников доллара США среди стран мира превысило количество его сторонников, следует из анализа, проведённого журналистами.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Данные исследования приводит «РИА Новости». Все страны были условно поделены на три группы.

В первую вошли 94 государства, в которых финансовые власти открыто не высказывались против американкой валюты и не вводили против неё каких-либо ограничений. В ряде таких стран, включая Панаму, Маршалловы Острова, Сальвадор, доллар и вовсе используется в качестве официального платёжного средства.

Во второй группе оказались 46 государств. Эта категория стран активно переходит на расчёты с партнерами в национальных валютах или ограничивает внутреннее хождение доллара.

Третья группа насчитывает 53 государства, открыто выступающих против американской валюты и призывающих остальных присоединиться к борьбе с её гегемонией.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября президент РФ Владимир Путин отметил, что партнёры России заинтересованы в переходе на национальные валюты для расчётов за экспорт. Глава государства добавил, что в этом вопросе также есть проблемы, но они постепенно преодолеваются.

В конце октября российский лидер на саммите БРИКС объявил, что страны объединения будут создавать условия для увеличения расчётов в национальных валютах. По словам Путина, они будут развивать связи между банками и укреплять партнёрство в финансовой сфере.

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин пояснил, что полный отказ от доллара США в международных расчётах будет выгоден для России. Эксперт предостерёг от замены доллара на другую иностранную валюту, поскольку в таком случае рубль будет зависеть от её курса.

7 декабря главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин подчеркнул, что использование доллара в качестве санкционного инструмента ограничило его применение в международной торговле. Он заметил, что альтернативами стали национальные валюты, прежде всего юань.