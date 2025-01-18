Сан-Сальвадор, 18 января, 2025, 04:56 — ИА Регнум. В Сальвадоре расследуют убийство 29-летней гражданки России Елены Новосёловой. Об этом сообщила национальная полиция.

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«Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха. Это исключает возможность того, что она держала в руках оружие, использованное при нападении», — уточнили правоохранители в соцсети Х.

Полицейский патруль обнаружил россиянку с огнестрельными ранениями 16 января, прибыв по телефонному вызову. Женщину госпитализировали, но в пятницу, 17 января, она скончалась.

Следствием установлено, что Новосёлова якобы оказывала эскорт-услуги. По делу задержали одного мужчину — предварительно, сутенёра погибшей.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года украинец напал на россиянку в оздоровительном центре в департаменте Лорето на севере Перу. Убитой было 44 года. В Перу женщина приезжала неоднократно. До поездки убитая несколько лет жила со своей семьёй в Таиланде, где открыла собственный оздоровительный центр. Свидетелям преступления пришлось связать агрессивного подозреваемого и удерживать его до прибытия полиции. Местные власти не исключили, что в момент убийства мужчина мог находиться под воздействием психотропных веществ или алкоголя.