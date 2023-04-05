Сан-Сальвадор, 5 апреля, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Уголовное преследование главного кандидата от оппозиции на пост главы государства на выборах в 2024 году экс-президента США Дональда Трампа лишает эту страну права во внешней политике апеллировать к демократии. Такое заявление сделал 4 апреля президент Сальвадора Найиб Букеле в своём Twitter.

Presidencia.gob.sv Найиб Букеле

«Думайте что хотите о бывшем президенте Трампе и причинах, по которым ему предъявляются обвинения. Но представьте, если бы это произошло в любой другой стране, где правительство арестовало бы главного кандидата от оппозиции. Соединенные Штаты потеряли возможность использовать «демократию» во внешней политике», — указал Букеле в своём микроблоге.

Экс-главе Белого дома Трампу, который на сегодняшний день является ключевым соперником действующего президента США Джозефа Байдена, было предъявлено обвинительное заключение из 34 пунктов судом Нью-Йорка за фальсификацию документов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обвинение, выдвинутое в отношении него в суде, Трамп назвал невиданным до сих пор вмешательством в президентские выборы в истории США.