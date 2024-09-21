Вашингтон, 21 сентября, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Будущее человечества и роль искусственного интеллекта в мире обсудили американский предприниматель Илон Маск и президент Сальвадора Найиб Букеле при личной встрече. Об этом 20 сентября сообщил Маск на странице в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Президент Сальвадора опубликовал в своём аккаунте короткое видео встречи с Маском и назвал предпринимателя «одним из великих умов нашего времени». Маск не пропустил публикацию и прокомментировал её.

«Я провел отличную беседу с президентом Найибом Букеле. Мы много говорили о сущности реальности, будущем человечества и влиянии таких технологий, как искусственный интеллект и роботы, на мир», — написал предприниматель под постом сальвадорского лидера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил Илон Маск, человечеству грозит исчезновение, если оно не освоит межзвёздные перелёты. Маск предположил, что человеческая цивилизация исчезнет через несколько столетий, если не принять необходимых мер. По его мнению, если люди научатся выполнять межпланетные и межзвездные полёты, то смогут существовать миллионы лет.

Он также полагает, что для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов. Проект осуществится на базе ракеты Starship 3 — новейшей модели, вмещающей больше грузов, чем предыдущие версии, заявлял Маск.