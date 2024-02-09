Москва, 9 февраля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произвело в США на политическом уровне эффект землетрясения, заявил 9 февраля «РИА Новости» сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес.

РИА Новости/Гавриил Григоров Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

«Обычные граждане США (теперь) знают наконец реальность далёкой войны, которую ведут их политики вместе с НАТО против мирного российского народа», — отметил он.

По мнению Эрнандеса, Путин продемонстрировал политическую мудрость, разоблачив с помощью подробного исторического анализа демагогические лозунги, будто в неонацистской Украине нужно защищать демократию. Писатель отметил, что США продвигают через марионеточный киевский режим бесчеловечную агрессию против героического русского народа ради прибылей американского военно-промышленного комплекса.

Как сообщало ИА Регнум, Карлсон опубликовал интервью с Путиным в 02:00 мск (8 февраля в 18:00 по местному времени). За 11 часов в соцсети X (бывш. Twitter) его посмотрели более 80 млн пользователей. Первый миллион просмотров был уже через восемь минут после публикации.

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер назвал материал одним из самых важных в современной эпохе. По его мнению, оно может предотвратить войну между Западом и Россией. Военный аналитик заявил, что интервью фактически является дорожной картой по улучшению отношений Москвы и Вашингтона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для российского лидера в первую очередь важна реакция простых россиян на интервью. Он также отметил, что оно важно и для жителей других государств, поэтому лучше, чтобы заявления Путина услышали как можно больше людей.