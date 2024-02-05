Сан-Сальвадор, 5 февраля, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Действующий президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что выиграл прошедшие 4 февраля выборы с результатом в более чем 85% голосов. Таким образом, 42-летний политик останется президентом на второй срок.

(сс) U.S. Department of State Найиб Букеле

Помимо личной победы, партия Букеле «Новые идеи» по результатам парламентских выборов получила 58 из 60 мест в Законодательной ассамблее.

Найиб Букеле в соцсетях написал, что такие показатели — рекорд за всю историю мировой демократии.

Как сообщало ИА Регнум, Найиб Букеле год назад представил мегатюрьму для членов банд и террористов.

Отмечается, что тюрьма является «крупнейшим подобным центром на территории Америки».

Оснащенная современным техническим оборудованием мегатюрьма будет иметь гарнизон из 600 военнослужащих и 250 полицейских.

Вице-президент Намибии Нанголо Мбумба 4 февраля приведён к присяге в качестве нового президента страны.