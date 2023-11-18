В Сальвадоре на этой неделе стартовал конкурс красоты «Мисс Вселенная-2023». Как сказал президент страны Найиб Букеле, Сальвадор меняется и надеется изменить весь остальной мир. Конкурс проходит в ключевой для него момент, за несколько месяцев до президентских выборов. Букеле, однажды назвавший себя «самым крутым диктатором», сделал яркие зрелища одной из отличительных черт своего президентства.

ТАСС/EPA/Rodrigo Sura Мисс Россия Маргарита Голубева

«Мисс Вселенную» активно обсуждают по всему миру: организаторы впервые в истории конкурса включили в число участниц модель plus size, участницы из Бахрейна и Пакистана привлекли внимание во время конкурса бикини, а российская Царевна Лебедь покорила всех своим нарядом.

ТАСС/EPA/Rodrigo Sura Мисс Албания Анди Демнери

ТАСС/EPA/Rodrigo Sura Мисс Латвия Катя Алексеева

ТАСС/EPA/Rodrigo Sura Мисс Сальвадор Изабелла Гарсия-Манцо

ТАСС/EPA/Rodrigo Sura Мисс Венесуэла Диана Сильва

На 72-й церемонии международного конкурса собрались титулованные представительницы 86 стран и территорий, в том числе впервые в истории замужние участницы и женщины с детьми.

ТАСС/EPA/Rodrigo Sura Мисс Испания Афина Перес

ТАСС/EPA/Rodrigo Sura Мисс США Ноэлия Фойгт

ТАСС/EPA/Rodrigo Sura Мисс Тринидад и Тобаго Фейт Гиллезо

ТАСС/EPA/Rodrigo Sura Мисс Таиланд Антония Порсилд

Так, участницы из Пакистана и Бахрейна вышли в конкурсе бикини в специальных купальниках, отдающих дань уважения национальным культурам и традициям — буркини. Они закрывают всё тело, оставляя лишь лицо, руки и ноги. Выйдя на сцену, пакистанка стала первой в истории моделью в буркини и первой представительницей своей страны, участвовавшей в конкурсе «Мисс Вселенная».

ТАСС/EPA/Rodrigo Sura Мисс Швейцария Лорена Сантен

ТАСС/EPA/Rodrigo Sura Мисс Пакистан Эрика Робин

ТАСС/EPA/Rodrigo Sura Мисс Панама Наташа Варга

Россию представила 22-летняя мисс Россия Маргарита Голубева. Она уже получила восторженные отзывы жюри и зрителей. Представленный ею образ — белоснежная Царевна Лебедь — авторства дизайнера из Санкт-Петербурга Ольги Маляровой, взявшей за основу русские сказки и картину художника Михаила Врубеля. В отделке наряда использовались речной жемчуг, полудрагоценные камни и бижутерия с хрусталём и самоцветами.