Буркини, plus size и Царевна Лебедь: близится финал «Мисс Вселенная-2023»
В Сальвадоре на этой неделе стартовал конкурс красоты «Мисс Вселенная-2023». Как сказал президент страны Найиб Букеле, Сальвадор меняется и надеется изменить весь остальной мир. Конкурс проходит в ключевой для него момент, за несколько месяцев до президентских выборов. Букеле, однажды назвавший себя «самым крутым диктатором», сделал яркие зрелища одной из отличительных черт своего президентства.
«Мисс Вселенную» активно обсуждают по всему миру: организаторы впервые в истории конкурса включили в число участниц модель plus size, участницы из Бахрейна и Пакистана привлекли внимание во время конкурса бикини, а российская Царевна Лебедь покорила всех своим нарядом.
На 72-й церемонии международного конкурса собрались титулованные представительницы 86 стран и территорий, в том числе впервые в истории замужние участницы и женщины с детьми.
Так, участницы из Пакистана и Бахрейна вышли в конкурсе бикини в специальных купальниках, отдающих дань уважения национальным культурам и традициям — буркини. Они закрывают всё тело, оставляя лишь лицо, руки и ноги. Выйдя на сцену, пакистанка стала первой в истории моделью в буркини и первой представительницей своей страны, участвовавшей в конкурсе «Мисс Вселенная».
Россию представила 22-летняя мисс Россия Маргарита Голубева. Она уже получила восторженные отзывы жюри и зрителей. Представленный ею образ — белоснежная Царевна Лебедь — авторства дизайнера из Санкт-Петербурга Ольги Маляровой, взявшей за основу русские сказки и картину художника Михаила Врубеля. В отделке наряда использовались речной жемчуг, полудрагоценные камни и бижутерия с хрусталём и самоцветами.