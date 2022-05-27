Лондон, 27 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Нищие рабочие-мигранты, вынужденные платить тысячи фунтов незаконных поборов, проживающие в убогих условиях и не имеющие возможности добровольно оставить работу — такова Великобритания после Brexit, пишет 27 мая газета The Guardian.

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка урожая яблок

Недавние откровения непальских рабочих о вымогательстве денег за работу на британской ферме, поставляющей продукцию в некоторые из крупнейших супермаркетов, — это лишь последние в серии шокирующих новостей. Такие случаи показывают, что Великобритания перенимает практику трудовых злоупотреблений, распространенную в странах Персидского залива.

Острая нехватка рабочей силы в связи с выходом из ЕС и пандемией заставила британское правительство обратить внимание не только на Европу. В настоящее время сезонные рабочие набираются в более чем 50 странах, включая такие далекие, как Барбадос, Таджикистан и Нигерия, а также Непал. В этом году число этих рабочих может составить 40 000 человек.

Однако рабочие мигранты рассказывают неприятные вещи вроде тех, что можно услышать в Катаре или ОАЭ.

Украинка, работавшая на британской ферме, рассказала, что ее заставили покрыть расходы на собственный наем и обманом заставили подписать контракт, который она не до конца понимала. Когда работники устроили акцию протеста, их наказали, отстранив от работы на неделю.

В опубликованном в конце 2021 года официальном отчете говорится, что работники находились в «неприемлемых» условиях, подвергались расистским оскорблениям, вынуждены были жить без водопровода и подписывать контракты не на родном языке.

Официальная программа привлечения сезонных рабочих требует, чтобы они сами оплачивали свои перелеты и визы, что противоречит рекомендациям Международной организации труда, согласно которым работодатель должен оплачивать все сопутствующие сборы и расходы по найму. Добавьте к этим платежам незаконную плату за наем, и станет ясно, что многие рабочие приезжают в страну уже с большими долгами.

Некоторые иностранные медсестры были вынуждены платить тысячи фунтов, если хотели уволиться или сменить место работы до окончания срока действия контракта. Эксперт по борьбе с рабством назвал это долговой кабалой.

Наем иностранных работников может быть выгоден самим работникам, так и Великобритании, но только в том случае, если правительство обеспечит надлежащие гарантии и финансирование. Пока что оно не сделало ни того, ни другого.