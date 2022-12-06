Вашингтон, 6 декабря, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Телеканал BBC 6 декабря определил список «100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин в мире в 2022 году». В него входят женщины, добившиеся успеха в политике, культуре, образовании, науке, спорте и общественной деятельности.

(сс) Serge Serebro Алла Пугачева

В этом году в список вошла народная артистка СССР, певица Алла Пугачева. Компанию советской и российской артистке составили певица Билли Айлиш, актрисы Приянка Чопра и Сельма Блэр, легкоатлетка Юлимар Рохас, писательница Нана Даркоа Секияма.

В рейтинг также попала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, первая женщина премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, основательница общественного движения Me Too Тарана Берк и первая леди Украины Елена Зеленская.