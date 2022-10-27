Бриджтаун, 27 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Барбадосская певица Рианна (Робин Рианна Фенти) выпустит новый сингл под названием Lift Me Up 28 октября. Об этом сообщил портал Andscape.

Цитата из интервью для GQ Рианна

Композиция станет саундтреком к предстоящему кинокомиксу «Чёрная пантера: Ваканда навсегда». Стоит отметить, что Lift Me Up также будет первым сольным треком исполнительницы за последние шесть лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рианна и рэпер A$AP Rocky впервые появились на публике после рождения сына в мае 2022 года. Пара посетила премьерный показ кинокомикса «Чёрная пантера: Ваканда навсегда», удивив присутствующих схожими нарядами.