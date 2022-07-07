Цзинань, Китай, 7 июля, 2022, 03:57 — ИА Регнум. В Цзинане, столице восточно-китайской провинции Шаньдун, 6 июля состоялось торжественное открытие Китайско-Карибского центра развития, который, как ожидается, укрепит сотрудничество Китая со странами Карибского бассейна, сообщает агентство Синьхуа.

Song Hongxiao Цзинань

Представители Министерства иностранных дел КНР и правительства провинции Шаньдун, послы Гайаны, Ямайки, Барбадоса и Тринидада и Тобаго, а также временный поверенный в делах Суринама приняли участие в церемонии открытия и Конференции по китайско-Карибскому развитию как онлайн, так и оффлайн.

Также было объявлено о трех проектах сотрудничества между Китаем и странами Карибского бассейна, которые включают передачу в дар соответствующим странам материалов для борьбы с пандемией, сотрудничество с Гайаной в области обучения морскому рыболовству и запуск международной платформы обмена информацией для обмена успешными примерами совместного развития с людьми в Карибском регионе.

Аньин Чу, посол Гайаны в Китае, сказал, что Китай является партнером стран Карибского бассейна, и что в качестве важной платформы центр должен продолжать содействовать развитию отношений между Китаем и странами Карибского бассейна и сближать народы двух сторон.