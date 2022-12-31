Бриджтаун, 31 декабря, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Семью актера Бенедикта Камбербэтча могут заставить платить репарации из-за того, что его предки владели рабами в основном государстве. Прадед актера в седьмом поколении, как сообщила газета The Daily Telegraph, в 18-м веке купил плантацию «Клеленд» с 250 рабами.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

В материале издания уточняется, что семья владела рабами вплоть до отмены рабства в 1833 году, а сам 46-летний актер ранее раскаивался из-за этой страницы в истории своей семьи.

Отвечая на вопрос о том, каковы перспективы иска в отношении семьи Камбербэтча, посол Барбадоса при Карибском сообществе и заместитель национальной комиссии острова по репарациям Дэвид Комиссионг заметил, что «процесс находится на самых ранних стадиях» и «большая часть этой истории на самом деле лишь начинает открываться».