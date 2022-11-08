Сеул, 8 ноября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Глава отдела стратегического планирования администрации президента Южной Кореи Чан Сон Мин совершает поездку по странам Карибского бассейна для продвижения заявки Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Представитель Южной Кореи посетит Доминиканскую Республику, Антигуа и Барбуду, Сент-Китс и Невис, Барбадос и встретится с высокопоставленными представителями стран, включая премьер-министра и министра иностранных дел.

В ходе поездки Чан Сон Мин поделится стремлением Южной Кореи стать «ключевой страной», стремящейся сохранить морскую экологию, на которую влияет изменение климата, а также попросит поддержки, акцентировав внимание на том, что Сеул хотел бы поделиться опытом решения проблем, с которыми сталкиваются страны Карибского бассейна.

Известно, что страны Карибского бассейна надеются укрепить сотрудничество с Южной Кореей в таких областях, как возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство и экология.