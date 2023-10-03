Луанда, 3 октября, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября 2023 года, сообщил 3 октября «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является главным исполнительным органом в республике. Отмечается, что между странами ведутся переговоры об открытии прямого авиарейса между Москвой и Луандой.

Mid.ru Сергей Лавров во время визита в Анголу

Российская сторона ещё в марте 2023 года известила о том, что готовит соглашения об упрощении визового режима не только с Анголой, но и Индией, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами. Ранее были достигнуты соглашения о безвизовых поездках с 11 странами: Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами, Барбадосом, Гаити, Замбией, Кувейтом, Малайзией, Мексикой, Тринидадом и Тобаго.

Ангола находится на юго-западе Африки и имеет общие границы с Замбией, Республикой Конго, Демократической Республикой Конго (бывшим Заиром) и Намибией. Территория страны состоит из 18 провинций. Западное побережье Анголы омывается Атлантическим океаном.

В июле 2023 года на пленарном заседании саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин известил, что Россия списала африканским странам долги на общую сумму $23 млрд. Большая часть этой задолженности, сформировавшийся во время сотрудничества стран с СССР, приходилась на Анголу, а также Алжир, Ливию, Мозамбик и Эфиопию.

На полях конференции «Россия — Латинская Америка» 1 октября 2023 года директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что Россия планирует двигаться к введению безвизового режима со всей Латинской Америкой, эта цель является достижимой.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан G20, включая Россию, уже проходит межведомственное согласование перед отправкой в парламент для последующего утверждения, Тараров информировал 7 сентября. По его словам, эта инициатива необходима для развития инвестиционного и туристического потенциала.

А посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья в начале января 2023 года отмечал, что конфликт на Украине повлиял на то, что Анголу и другие страны Африки стали активнее приглашать на различные форумы, включая «США — Африка», «Франция — Африка», «Китай — Африка». По словам посла, это указывает на то, что ресурсы «для дальнейшего выживания» находятся в Африке.