Глендейл, США, 26 сентября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Барбадосская певица Рианна (Робин Рианна Фенти) даст выступление в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу, известного как Супербоул, в 2023 году. Об этом сообщает издание Deadline.

DoD News Рианна

Мероприятие состоится 12 февраля 2023 года в Глендейле (США). Стоит отметить, что предстоящее выступление станет для певицы первым за последние пять лет.

Напомним, в 2022 году музыкальными гостями Супербоула стали Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige и Кендрик Ламар. Сам матч проходил в Инглвуде (США).