Москва, 16 января, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России обсуждает с Бахрейном, Оманом, Кувейтом и Саудовской Аравией вариант ведения безвизового режима для российских граждан, заявил 15 января статс-секретарь — заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Виза

Кроме того, подобная работа ведется и с Малайзией, Замбией, Мексикой, а также с рядом карибских стран.

«В настоящее время ведется работа по подготовке проектов безвизовых соглашений с Мексикой и Малайзией, а также с некоторыми островными государствами Карибского бассейна (Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия). Соответствующие договоренности прорабатываются также с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией», — сказал заместитель министра.

Иванов добавил, что ведомство также работает над согласованием увеличения срока безвизового пребывания для российских граждан в китайском специальном административным районе Гонконг с 14 до 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря 2022 года для России был введен визовый сбор на оформление визы Кипра. 2 января 2023 года вице-президент Российского союза туристической индустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что Турция, Египет и Таиланд остаются самыми популярными у граждан России странами для отдыха, в которых не требуют визу.