Москва, 11 мая, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Страны Европы возглавили рейтинг, где обед в ресторане на двоих обойдется дороже всего. На первых местах оказались Исландия и Швейцария, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на открытые данные.

Freepik

Здесь за обед придется заплатить более 10 тыс. рублей ― 10,8 тыс. и 11,2 тыс. рублей соответственно. Также наиболее высокие цены зафиксированы в Дании (8,6 тыс. рублей), Барбадосе (8,1 тыс.), Норвегии (7,8 тыс.) и Бельгии (7,3 тыс. рублей). Кроме того, европейским государствам не уступает и Камерун, где два человека смогут пообедать в ресторане за 9,1 тыс. рублей. Также в десятку стран с самым дорогим походом в ресторан попали Ирландия, Люксембург и Нидерланды, где он обойдется для двоих примерно в 7,3 тыс. рублей.

Дешевле всего пообедать вне дома будет в Бангладеш. Здесь два человека могут поесть в ресторане всего на 997 рублей. В Пакистане обед обойдется в немногим более 1 тыс. рублей за двух человек, Индии ― 1,15 тыс., Таджикистане и Индонезии ― 1,2 тыс., Ливии ― 1,4 тыс., Непале и Боливия ― по 1,5 тыс. рублей), Киргизии (1,57 тыс.) и Египте (1,6 тыс).

Среди 120 стран мира средняя стоимость обеда для двух человек в ресторане составила 3,95 тыс. рублей. Россия в рейтинге расположилась расположилась на 78-м месте.

Как передавало ИА Регнум, в октябре прошлого года профильный Telegram-канал «Трапезник» сообщил, что самая дорогая ресторанная позиция в России — «Завтрак бурлака» в московском ресторане «Белуга», его стоимость составляет 72 тыс. рублей. В состав завтрака входят 1 кг осетровой икры, 1 литр водки, картошка с укропом и маслом, маринованные белые грибы, малосольные огурцы, яйца с майонезом, нарезной батон, чёрный хлеб, консервы, расстегай, оладьи, килька.

Авторы публикации предположили, что именно таким завтраком следовало накормить американского рэпера Канье Уэста, когда он посещал Москву, отметив, что это могло бы вдохновить музыканта на создание новой песни.

В мае 2023 года сообщалось, что самую большую сумму (2 млн рублей) за один поход в ресторан потратили в Москве. Второе и третье места рейтинга заняли заведения, расположенные в Красноярском крае (1,8 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно). Средний чек в московских ресторанах к указанному периоду составлял 1251 рубль.