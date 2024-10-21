Гавана, 21 октября, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Предложения о помощи от России, Венесуэлы, Мексики, Колумбии и Барбадоса получило правительство Кубы в связи с энергетическим кризисом. Об этом 20 октября сообщил глава МИД островного государства Бруно Родригес Паррилья в соцсети Х.

Россия и Куба

«Мы ценим усилия и немедленную поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса для решения текущей ситуации в национальной электроэнергетической системе. Куба ведет переговоры о получении этой помощи», — написал министр иностранных дел.

Ранее ИА Регнум сообщало, что властям Кубы с третьей попытки не удалось запустить энергосистему страны, вышедшую из строя после блэкаута. В министерстве энергетики страны назвали процесс восстановления энергосистемы сложным.

Полное отключение энергосистемы Кубы произошло 18 октября в связи с выходом из строя ТЭЦ имени Антонио Гутьераса в Матансасе. Глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пояснил, что основной причиной кризиса в энергетике являются санкции США в отношении Кубы.

Посольство РФ в Гаване на фоне полного отключения электроэнергии на Кубе призвало российских туристов сохранять спокойствие и следовать указаниям властей. В диппредставительстве отмечали, что точных сроков восстановления подачи электричества нет.