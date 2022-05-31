Лондон, 31 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. После семидесяти лет пребывания на троне королева Елизавета II воспринимается в Великобритании как недвижимая скала среди беспокойных волн. Но в бывших британских колониях многие видят в ней якорь имперского прошлого, пагубные последствия которого ощущается до сих пор, сообщает 31 мая Associated Press.

Abuk SABUK Королева Великобритании Елизавета II

В то время как Великобритания пышно отмечает платиновый юбилей королевы, некоторые страны Содружества используют это событие для того, чтобы добиться официального разрыва с монархией и колониальной историей, которую она олицетворяет.

«Думая о королеве, я представляю милую старушку, — говорит ямайский ученый Розалиа Хэмилтон, выступающая за то, чтобы ее страна стала республикой. — Дело не в ней. Дело в богатстве ее семьи, которое создано трудом наших предков».

Империи, где родилась Елизавета, давно уже нет, но королева по-прежнему правит далеко за пределами Великобритании. Она является главой еще 14 государств, включая Канаду, Австралию, Папуа — Новую Гвинею и Багамы. До недавнего времени их было 15, но Барбадос разорвал связи с монархией в ноябре, и несколько других стран Карибского бассейна, включая Ямайку, заявили, что планируют последовать его примеру.

Юбилейная поездка внука королевы принца Уильяма и его жены Кейт в Белиз, на Ямайку и Багамы, которая должна была укрепить связи, похоже, произвела обратный эффект. В снимках пары, пожимающей руки детям через ограждение из цепей и едущей в открытом «Лендровере» на военном параде, многие увидели отголоски колониализма.

Профессор политологии в Университете Вест-Индии Синтия Бэрроу-Гайлз полагает, что британцы, «похоже, совершенно не видят, какую бурную реакцию» вызывают королевские визиты в странах Карибского бассейна.

Протестующие на Ямайке потребовали от Великобритании выплатить репарации за рабство, а премьер-министр страны Эндрю Холнесс вежливо сказал Уильяму, что страна «идет вперед», намекнув том, что она планирует стать республикой. Затем премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун сказал сыну королевы принцу Эдварду, что его страна тоже когда-нибудь сместит королеву с поста главы государства.

В 2013 году британское правительство извинилось за пытки тысяч кенийцев во время восстания Мау-Мау в 1950-х годах и выплатило миллионы в рамках внесудебного урегулирования. Но для многих кенийцев воспоминания еще слишком болезненны.

«По сей день королева так публично и не признавала, не говоря уже об извинениях, угнетения, пыток, дегуманизации и лишения собственности, которым подвергались люди кенийцы до и после ее вступления на престол», — подчеркивает кенийский карикатурист и писатель Патрик Гатара.