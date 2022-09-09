Стокгольм, 9 сентября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Несмотря на популярность ушедшей из жизни Елизаветы II, несколько стран все же вышли из Содружества за время ее правления. Об этом 9 сентября решила напомнить редакция крупнейшего шведского телеканала SVT.

Королева Елизавета II

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Гана, ЮАР и Гамбия после референдумов и Барбадос после парламентского голосования покинули Содружество. Несколько стран, включая ЮАР, потом вновь вошли в него в качестве государства, где королева не была объявлена в качестве номинального главы государства.

На Ямайке пообещали провести референдум о выходе из Содружества, который еще не состоялся. И помимо Австралии, Тувалу, Сент-Винсент и Гренадины также проголосовали за то, чтобы остаться.

В Австралии в 1999 году в стране был проведен референдум за выход из состава Содружества и образование республики. Тогда около 55% пришедших избирателей проголосовали за то, чтобы оставить Елизавету II на посту официального главы государства. После парламентских выборов на континенте в мае этого года, вопрос вновь появился в повестке дня.