Мбабане, 24 января, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в африканскую страну Эсватини. Об этом 23 января сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Уточняется, что Лавров прибыл в столицу Эсватини город Мбабане вечером 23 января из южноафриканской Претории.

В Эсватини у министра иностранных дел России запланирован ряд переговоров, в том числе с главой МИД Тхули Дладлой, а также с и. о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопасом Дламини.

Напомним, Королевство Эсватини — одно из самых маленьких государств в Африке. До 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. Страна расположена на плато Велд и граничит с ЮАР и Мозамбиком. Выхода к морю у Эсватини нет.